Analisi epidemiologica novembre: l'incidenza sale del 2,5% con picco nei bambini e regioni sud. Pregliasco spiega dati, rischi e necessità di vaccinare gli over 60.

L'epidemiologia respiratoria italiana registra un'evoluzione significativa tra il 9 e il 15 novembre, con un incremento complessivo dell'incidenza del 2,5% rispetto alla precedente settimana. Tale aumento ha portato il numero totale dei casi rilevati a quota 487mila, con un tasso di incidenza che si attesta a 8,66 casi ogni mille abitanti. L'esperto Francesco Pregliasco sottolinea come questo dato rimanga sostanzialmente in linea con le osservazioni dello stesso periodo dell'anno precedente, confermando una tendenza stabile ma da monitorare attentamente.

Chi colpiscono i virus respiratori

I dati epidemiologici evidenziano come la fascia pediatrica, in particolare i bambini nella fascia d'età 0-4 anni, risenta maggiormente della circolazione virale. Per questa categoria, l'incidenza raggiunge i 28 casi per mille abitanti, una cifra tre volte superiore alla media generale della popolazione. Questa elevata vulnerabilità rende i più piccoli i principali responsabili della diffusione della malattia all'interno delle famiglie e delle comunità scolastiche.

Also read L'analisi/ L'Ia e una domanda che vale 1500 miliardi di dollari

La situazione geografica presenta inoltre disomogeneità significative tra le diverse regioni italiane. La Campania e la Basilicata sono le aree che superano la soglia bassa di incidenza, registrando tassi di positività più elevati rispetto alla media nazionale. Tale distribuzione territoriale richiede interventi mirati di prevenzione e informazione sanitaria specifici per le zone più colpite.

Circolazione virale e percentuali di positività

Per comprendere quale agente patogeno sia effettivamente responsabile della sintomatologia, è necessario analizzare i risultati dei tamponi molecolari. Questa settimana, i rinovirus, noti come principali responsabili del comune raffreddore, sono stati rilevati nel 19,8% dei campioni esaminati. Questo dato conferma che, al momento, i rinovirus rappresentano la causa più frequente di infezioni respiratorie acute, sia nei campioni raccolti in ambito comunitario che in quelli ospedalieri.

Advertisement

Il virus dell'influenza, sebbene presente, conta attualmente solo il 6,5% delle positività totali. Il Sars-CoV-2, invece, è stato identificato nel 7,9% dei campioni. È interessante notare che le percentuali più alte di positività sia per l'influenza che per il coronavirus si osservano nella popolazione con almeno 65 anni, evidenziando come gli anziani siano la fascia a maggior rischio di complicanze gravi.

Raccomandazioni vaccinali e protezione

Di fronte a questi numeri, Francesco Pregliasco invita con forza la popolazione con almeno 60 anni e le persone fragili ad approfittare delle campagne vaccinali contro influenza e Covid-19 già in corso. La protezione conferita dai vaccini non è immediata e richiede tempo per svilupparsi pienamente nell'organismo. Attendere che i casi aumentino ulteriormente significa perdere l'occasione cruciale per ridurre il rischio di degenza ospedaliera e decesso.

Il virologo sottolinea il ruolo dei nonni e degli over 60 come categoria da proteggere, poiché spesso sono esposti al contagio dai nipoti, definiti i piccoli untori di casa. La vaccinazione non serve solo a proteggere l'individuo anziano, ma crea un effetto barriera che limita la circolazione virale nell'intera comunità. Proteggersi ora significa garantire una maggiore sicurezza durante i mesi più freddi dell'anno.