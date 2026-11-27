Il bollettino RespiVirNet dell'ISS conferma l'incremento delle infezioni respiratorie acute in Italia. I casi stimati raggiungono 532mila con un'incidenza del 9,5 per mille assistiti, evidenziando il ruolo predominante dei bambini nella fascia d'età zero-quattro anni.

L'Italia sta attraversando una fase di lieve ma costante crescita dei tassi di infezioni respiratorie acute, un trend confermato dai dati più recenti diffusi dal sistema di sorveglianza RespiVirNet. Il terzo bollettino ufficiale, elaborato e pubblicato dall'Istituto superiore di sanità (Iss), ha registrato circa 532mila casi stimati durante la settimana che va dal 16 al 22 novembre. Questo incremento rispetto alle settimane precedenti indica che il sistema immunitario della popolazione sta rispondendo attivamente alla circolazione di diversi agenti patogeni, sebbene la situazione generale non abbia ancora raggiunto livelli di criticità allarmante.

Il quadro epidemiologico attuale è caratterizzato dalla coesistenza di molteplici virus, che spaziano dai patogeni comunemente associati al semplice raffreddore, ai ceppi di Sars-CoV-2 ancora presenti nel territorio nazionale, fino ai virus influenzali classici. Nonostante la presenza di questi ultimi, il bollettino sottolinea un punto cruciale: l'influenza vera e propria non è ancora la causa predominante delle malattie respiratorie nel Paese. La maggior parte dei sintomi riscontrati è quindi attribuibile a un mix di virosi comuni, che richiedono attenzione ma generalmente non pongono rischi immediati per la salute della collettività se gestiti correttamente.

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Analizzando i dati cumulativi, il totale dei casi riconosciuti dall'inizio della stagione di sorveglianza ha superato la soglia dei 2,7 milioni di infezioni. L'incidenza nazionale, calcolata come numero di casi ogni 1.000 assistiti, si attesta stabilmente a 9,5. Questo valore rappresenta un aumento significativo rispetto alla settimana precedente, quando il tasso di incidenza era pari a 8,66 casi per mille assistiti. In quel periodo, il numero di casi stimati era di circa 487mila, portando il totale cumulativo a 2,2 milioni. Questo slittamento di 0,84 punti percentuali nell'incidenza conferma una tendenza al rialzo che merita monitoraggio continuo da parte delle autorità sanitarie locali e nazionali.

La fascia demografica che registra la maggiore vulnerabilità e il numero più alto di contagi rimane invariata rispetto alle precedenti rilevazioni: si tratta dei bambini nella fascia d'età compresa tra 0 e 4 anni. In questo gruppo di popolazione, l'incidenza è esplosa fino a raggiungere circa 31 casi ogni 1.000 assistiti, contro i 28 casi registrati nel report precedente. I più piccoli continuano a essere il termometro più sensibile della circolazione virale nell'ambiente domestico e scolastico, agendo spesso come vettori primari di trasmissione per i virus che poi circolano tra gli adulti. La protezione di questa fascia d'età richiede dunque un'attenzione particolare da parte dei genitori e degli operatori sanitari.

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Oltre ai dati epidemiologici generali, il bollettino offre un quadro dettagliato dell'impatto sui servizi sanitari, evidenziando che l'andamento ospedaliero appare stabile rispetto agli anni precedenti. Gli accessi ai Pronto Soccorso e i ricoveri complessivi per sindromi respiratorie acute sono risultati in linea con quelli registrati nella stessa settimana della stagione precedente. Questa stabilità nel carico ospedaliero suggerisce che, sebbene il numero di casi ambulatoriali sia in aumento, la gravità media delle patologie non sta subendo un peggioramento drastico che potrebbe mettere sotto stress le strutture sanitarie. Tuttavia, la stabilità dei dati aggregati non deve nascondere casi individuali di particolare gravità.

Un aspetto triste ma significativo emerso dal contesto è quello delle complicanze rare ma letali, come dimostrato dal caso recente di una madre deceduta in soli tre giorni a causa di un'infezione da pneumococco fulminante. Secondo le testimonianze riportate, la malattia era iniziata con una febbre che sembrava appartenere a una normale influenza, ingannando la percezione della gravità della situazione. Questo esempio serve monito sulla necessità di non sottovalutare i sintomi iniziali delle infezioni batteriche secondarie, come quella da pneumococco, che possono insorgere in seguito a un'infezione virale preesistente. La rapidità con cui una patologia apparentemente banale può evolversi in una condizione critica sottolinea l'importanza di una diagnosi precoce e di un trattamento antibiotico tempestivo quando indicato.

Guardando al futuro immediato, l'Istituto superiore di sanità continuerà a monitorare l'andamento delle infezioni respiratorie attraverso il sistema RespiVirNet, fornendo aggiornamenti regolari sui livelli di attività virale. I dati attuali indicano che l'epidemia influenzale classica potrebbe non essere ancora al suo picco, ma la circolazione dei virus respiratori remainsi attiva e in leggera espansione. La raccomandazione per la popolazione generale, e in particolare per i gruppi a rischio come i bambini piccoli e gli anziani, è quella di mantenere igiene rigorosa delle mani, evitare il contatto stretto con persone sintomatiche e consultare il medico di famiglia tempestivamente in caso di peggioramento dei sintomi respiratori. La stabilità dei dati ospedalieri è un segnale positivo, ma il monitoraggio costante resta l'arma migliore per prevenire surges improvvise e proteggere la salute pubblica nel periodo invernale.