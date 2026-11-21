L'Iss segnala un'attività epidemica in aumento con picco previsto a Natale. Attenzione al Ceppo H1N1 e alla bassa copertura vaccinale negli anziani per evitare il carico sui reparti di terapia intensiva.

L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un bollettino settimanale che evidenzia un'accelerazione significativa dell'attività epidemica nelle infezioni respiratorie acute in Italia. I dati raccolti dalla rete di sorveglianza tra il 9 e il 15 novembre indicano che circa 470mila persone hanno contratto un'infezione respiratoria in sole sette giorni, segnando un aumento rispetto alla settimana precedente. Dal 15 ottobre, il totale degli ammalati supera già la soglia dei due milioni di cittadini su tutto il territorio nazionale.

Indicatori epidemici e tassi di incidenza attuali

Gli esperti dell'Iss utilizzano come metrica principale il tasso di incidenza per mille abitanti, che attualmente si attesta a 8,9 casi per mille. Questo valore rappresenta il punto di ingresso ufficiale nella stagione epidemica invernale. Il dato è sostanzialmente identico a quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente e supera appena la soglia di baseline stabilita dal Ministero della Salute. Nonostante il livello globale sia considerato normale, la situazione varia drasticamente tra diverse fasce d'età e aree geografiche, creando un quadro complesso per la sanità pubblica.

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Circolazione virale e predominanza del Rinovirus

Non tutti i sintomi simili all'influenza sono causati dal virus influenzale vero e proprio. Le analisi dei tamponi condotte nei laboratori di riferimento rivelano che il patogeno più diffuso è attualmente il Rinovirus, responsabile del comune raffreddore, rilevato in circa un campione su cinque. In posizione seconda, con una tendenza in forte ascesa, si conferma il virus SARS-CoV-2. Durante l'ultimo mese, i tamponi risultati positivi al coronavirus sono triplicati, rendendolo il principale virus da monitorare per le autorità sanitarie.

Dati demografici: bambini e la vulnerabilità degli anziani

La dinamica di trasmissione segue un pattern storicamente consolidato: i bambini sotto i cinque anni sono i focolai iniziali, con un tasso di incidenza settimanale di 3 casi su 100, oltre tre volte la media generale. Asili nido e scuole primarie fungono da vettori principali per la diffusione domestica. Sebbene gli anziani presentino attualmente tassi di infezione più bassi rispetto alle altre fasce d'età, rappresentano il gruppo a maggior rischio di complicanze gravi e ricoveri ospedalieri. Questa discrepanza demografica determina un ritardo temporale tra il picco dei contagi pediatrici e la saturazione dei reparti sanitari.

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Previsioni sui picchi e criticità del Ceppo H1N1

Le proiezioni basate sui tre inverni precedenti indicano che il picco massimo dell'attività virale si verificherà tra metà dicembre e la fine di gennaio, con una probabile coincidenza durante le festività natalizie. Tuttavia, il carico sui servizi di emergenza sanitaria arriverà con un ritardo di alcune settimane, come accaduto l'inverno scorso quando i pronto soccorso hanno registrato criticità a gennaio nonostante il picco di contagi di dicembre. Un elemento di forte preoccupazione è la circolazione del ceppo H1N1, stesso virus della pandemia del 2009, che negli ultimi anni ha causato un numero sproporzionato di accessi in terapia intensiva rispetto ad altri ceppi stagionali.

Stato della vaccinazione e raccomandazioni attuali

La copertura vaccinale in Italia rimane insufficiente rispetto alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che indica la soglia del 75% tra gli over 65 come obiettivo minimo di sicurezza. Nel periodo invernale precedente, la percentuale di anziani vaccinati è scesa sotto il 50%, il livello più basso registrato negli ultimi dieci anni. Per la stagione 2024-2025, l'Iss ha introdotto la raccomandazione specifica di utilizzare vaccini potenziati (adose) per la popolazione over 60, progettati per offrire una protezione superiore contro le forme gravi della malattia. La vaccinazione rimane l'unica arma efficace per ridurre drasticamente il numero delle circa 8.000 decessi annuali stimati.