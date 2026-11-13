Informatici Regno Unito: stipendi elevati e doppio lavoro ibrido

Studio Careerminds UK rivela che il 50,4% dei professionisti IT nel Regno Unito svolge un secondo lavoro, nonostante guadagni medi superiori ai 6mila euro al mese.

Un'indagine recente condotta da Careerminds UK e ripresa da TechRadar ha portato alla luce un paradosso significativo nel mercato del lavoro britannico. Gli informatici, pur godendo di retribuzioni tra le più alte del paese e beneficiando di elevate opportunità di lavoro da remoto, cercano frequentemente un'integrazione economica. Dati specifici mostrano che il 50,4% dei dipendenti del settore informatico e delle telecomunicazioni svolge un'attività retribuita aggiuntiva. Questa percentuale supera nettamente la media nazionale, che si ferma al 30,4%, evidenziando una pratica diffusa e strutturata tra i professionisti tecnologici.

Retribuzioni elevate non eliminano il bisogno di redditi extra

La motivazione principale non risiede nella necessità di coprire le spese base. Gli informatici intervistati dichiarano uno stipendio medio annuo di 60.600 sterline. Questa cifra è equivalente a circa 72.500 euro, ovvero poco più di 6mila euro lordi al mese. Il 58,4% di questi professionisti guadagna almeno 50mila sterline all'anno. Nonostante tale benessere finanziario apparente, la disponibilità di competenze digitali specializzate permette di trasformare il lavoro principale in fonte di guadagno supplementare. Molti sviluppatori creano siti web, realizzano applicazioni o offrono consulenze esterne senza lasciare il proprio impiego principale.

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Flessibilità ibrida abilita la gestione di incarichi multipli

La struttura organizzativa del settore gioca un ruolo determinante in questa dinamica. Secondo i dati dell'Office for National Statistics citati nella ricerca, il 49% degli occupati nel settore dell'informazione e della comunicazione lavora con modalità ibride. Questa flessibilità permette di alternare casa e ufficio con facilità. Gli informatici possono quindi gestire incarichi aggiuntivi la sera, durante il fine settimana o nei momenti liberi. L'obiettivo è spesso aumentare il reddito disponibile, accumulare risparmi o sviluppare competenze utili per la propria carriera professionale a lungo termine.

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Confronto con altri settori e difficoltà finanziarie generali

La situazione descritta è molto diversa per chi lavora in settori che richiedono una presenza fisica costante. Questi lavoratori avrebbero maggiore bisogno di un reddito aggiuntivo ma spesso non dispongono del tempo, dell'energia o della flessibilità necessari per procurarselo. Amanda Augustine, consulente di carriera di Careerminds UK, spiega che la ricerca fotografa una chiara contraddizione sociale. Il 46,8% dei lavoratori britannici occupati a tempo pieno dichiara di esaurire il denaro prima di ricevere il stipendio successivo. Questo avviene mediamente con quasi otto giorni di anticipo sulla scadenza del ciclo retributivo.

Strategie di contenimento delle spese nella popolazione generale

Le difficoltà finanziarie della maggior parte dei lavoratori spingono verso scelte drastiche per contenere i costi. Per risparmiare, il 21,3% ha cancellato abbonamenti o altri servizi essenziali. Il 21,1% ha rinunciato a eventi e occasioni sociali, riducendo il tempo libero. Un altro 20% ha addirittura saltato dei pasti per far quadrare i conti. Gli informatici, pur integrando lo stipendio, sembrano meno soggetti a queste difficoltà economiche ricorrenti rispetto alla media nazionale. La loro capacità di monetizzare le competenze digitali rimane un vantaggio competitivo unico nel panorama lavorativo attuale.