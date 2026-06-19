Infortuni drammatici ai Mondiali: la storia dei calciatori che hanno pagato cara la passione

I Mondiali sono un momento di grande emozione per i tifosi e i giocatori, ma anche un momento di grande rischio per gli atleti. Molti calciatori hanno subito infortuni gravi durante il torneo, che hanno cambiato il corso della loro carriera e della storia del calcio.

La carriera dei calciatori può essere segnata da infortuni, ma quelli accaduti durante i Mondiali sono ancora più amari. La prima storica vittoria del Canada ai Mondiali , con la partita portata a casa per 6-0 contro il Qatar, è stata una festa mezza rovinata.

Il centrocampista canadese Ismael Koné, talento del Sassuolo in Serie A, è caduto a terra intorno al 50° minuto dopo una brutta entrata del suo avversario Assim Madibo. Forti urla di dolore, con le immagini che parlano chiaro: la gamba sinistra è spezzata. Mondiali finiti, l'infortunio è serio e lo terrà fuori per parecchi mesi. Koné è stato portato fuori in barella, compagni e avversari si sono portati le braccia alla testa sconcertati, Madibo è stato espulso.

Il centrocampista ha ringraziato il pubblico per gli applausi, poi la sua maglia numero 8 è stata mostrata durante il gol del 4-0. Da adesso il Canada dovrà fare a meno di lui. Non è di certo il primo grave infortunio avvenuto sui campi da calcio, e in particolare nelle gare dei Mondiali.

Anche nella scorsa edizione del 2022 ci fu un infortunio molto grave: al minuto 13 della partita tra Francia e Australia valida per i gironi, il calciatore francese Lucas Hernandez si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nel tentativo di rubare palla al suo avversario è stato involontariamente colpito, si è accasciato a terra toccandosi immediatamente il ginocchio.

L'incidente lo ha costretto a lasciare il ritiro della sua nazionale, che dovrà giocare tutto il torneo senza poterlo sostituire. È ancora impresso nella memoria di molti tifosi brasiliani il brutto infortunio di Neymar Jr durante i Mondiali 2014. Quel torneo era ospitato proprio dal Brasile, e la nazionale verdeoro sognava in grande trainata dalla sua stella col numero 10 sulle spalle.

Nei quarti di finale la Seleção ha affrontato la Colombia, ma tutto è cambiato improvvisamente quando Camilo Zúñiga ha saltato e colpito col suo ginocchio la schiena di Neymar. Lui è caduto a terra disperato, si è toccato la schiena e ha scoppiato in lacrime. Alcuni avversari hanno pensato ad una simulazione, ma la realtà è un'altra: frattura della terza vertebra lombare. I medici diranno che sarebbero bastati pochi centimetri più in là per rischiare la sedia a rotelle.

Il suo Mondiale è finito all'88esimo minuto. Quello del Brasile nella partita successiva, con la sconfitta per 7-1 in semifinale contro la Germania. Qualche anno prima, nel 2006, i Mondiali furono molto sfortunati per la nazionale inglese. I Tre Leoni infatti, durante il torneo, hanno perso uno dei loro migliori giocatori: Michael Owen.

L'episodio risale alla gara contro la Svezia, durante i gironi. Dopo appena un minuto di gioco l'attaccante ha la palla tra i piedi, ma mette male la gamba. Si è gettato subito per terra, per lui rottura del legamento crociato del ginocchio destro e Mondiali finiti; rimarrà lontano dai campi di gioco per circa un anno. Tornando maggiormente indietro nel tempo, uno degli infortuni peggiori della storia dei Mondiali è sicuramente quello del calciatore francese Patrick Battiston.

L'edizione in questione è quella del 1982 in Spagna. La Francia stava giocando la semifinale contro la Germania Ovest, e il difensore francese subentra nella ripresa. Dopo solo 10 minuti dalla sua entrata in campo, si è scontrato violentemente con il portiere avversario Harald Toni Schumacher. Quest'ultimo lo ha colpito con l'anca in pieno volto, Battiston ha perso immediatamente i sensi, rimanendo immobile a terra.

L'episodio è stato ricordato come 'la tragedia di Siviglia': frattura di alcune vertebre, 4 denti rotti, commozione cerebrale, mascella fratturata e due giorni di coma. Uno dei momenti più drammatici nella storia dell'intera competizione. Risalendo ancora più indietro, ai Mondiali del 1962 in Cile, si ricorda l'infortunio del difensore sovietico Eduard Dubinsky come uno degli infortuni più drammatici della storia del calcio. Colpito da un fallo violentissimo dello jugoslavo Muhamed Mujić, una grave frattura scomposta di tibia e perone.

Mujić non è stato nemmeno ammonito dall'arbitro, ma la federazione lo ha rispedito a casa per la brutalità del gesto. Dubinsky è stato operato ma ha sviluppato un tumore osseo alla gamba colpita, che è stato successivamente amputata: dalle complicazioni di quell'infortunio, è morto nel 1969 a soli 33 anni





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