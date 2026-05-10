Infortunio Christian Pulisic: Allegri non convoca, esami pianificati per Milan-Genoa

Christian Pulisic, attaccante del Milan, è stato colpito da un infortunio al gluteo e non è stato convocato per la sfida di San Siro contro l'Atalanta, che si dispute oggi, domenica 10 maggio. La speranza di Massimiliano Allegri è che gli esami strumentali svolti nei prossimi giorni possano indicare la sua immediata disponibilità per il match contro il Cagliari, previsto per lunedì prossimo.

Infortunio per Christian Pulisic prima di Milan - Atalanta , in programma oggi, domenica 10 maggio . L'attaccante statunitense si è fermato nella rifiniutura del big match della 36esima giornata di Serie A . Pulisic ha riportato un problema fisico al gluteo, con Massimiliano Allegri che non lo ha quindi inserito tra i convocati per la sfida di San Siro.

Quando torna Pulisic? Nei prossimi giorni sono previsti gli esami strumentali dell'attaccante del Milan, che salterà quindi la sfida con l'Atalanta ed è da considerare il bilico anche per la trasferta contro il Genoa della prossima giornata. La speranza di Allegri è di ritrovarlo in ogni caso per l'ultimo turno, da giocare in casa contro il Cagliari. Il Milan arriva al rush finale di campionato in piena lotta per la Champions League.

La vittoria di ieri della Juventus, che ha battuto 1-0 al Lecce, ha portato al sorpasso dei bianconeri, che si sono presi il terzo posto e si ritrovano con un punto di vantaggio sui rossoneri, mentre la Roma insegue, quinta, a tre punti di distacco dal quarto posto attualmente occupato dalla squadra di Allegri





Adnkronos / 🏆 8. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Christian Pulisic Milan Serie A Acque Terme Atalanta Genoa Atalanta Sprint Champions League Presente Assente Giù Subito

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Milan, Allegri non si nasconde: «Voglio restare qui il più a lungo possibile»Le indiscrezioni della vigilia sulle solite diversità di vedute tra l’a.d. Giorgio...

Read more »

Milan-Atalanta, Allegri spiazza tutti: fuori un topI rossoneri non possono più permettersi passi falsi dopo gli ultimi deludenti risultati: ecco le novità di formazione

Read more »

Conte dal Napoli al Milan: “Allegri gli libera il posto”Conte dice addio al Napoli per firmare col Milan: annuncio clamoroso che terremota la Serie A. Tutti i dettagli

Read more »

Chris Pulisic non giocherà Milan-Atalanta, Allegri cambia formazioneIncredibilmente, l'attaccante statunitense Chris Pulisic è stato escluso dalla lista di convocati per Milan-Atalanta, per un problema al gluteo rimediato nella rifinitura. Allegri si appresta a rivoluzionare la sua formazione, mettendo Leao in campo titolare al fianco di Gimenez.

Read more »