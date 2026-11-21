Harry Kane è out per circa tre mesi. Il bomber del Bayern Monaco salta il finale di stagione 2027 a causa di un grave infortunio subito contro il Colonia.

L'attaccante inglese Harry Kane, figura centrale del Bayern Monaco e capitano della nazionale inglese, resterà fuori dai campi per circa tre mesi a causa di un infortunio grave. Questa notizia, resa ufficiale dal club bavarese, rappresenta un colpo duro per la squadra che punta tutto sulla fase finale della stagione. Il recupero è previsto per la finestra tra la fine di febbraio e l'inizio del marzo 2027, un lasso di tempo che eliminerà Kane dalla competizione per i titoli in Germania e in Europa.

L'infortunio subito contro il Colonia

Il Bayern Monaco ha confermato che l'attaccante ha subito la lesione nei primi venti minuti della partita terminata in parità per 1-1 contro il Colonia. L'evento traumatico si è verificato a seguito di un duro scontro di gioco in area di rigore, nel quale Kane si è scontrato violentemente con il difensore avversario Joel Schmied. Immediatamente dopo l'urto, i medici e lo staff tecnico hanno espresso preoccupazione per le condizioni fisiche del giocatore, temendo il peggio per la sua carriera in quel momento specifico.

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La dichiarazione del calciatore inglese

Harry Kane ha reagito alla notizia con parole di determinazione e resilienza, definendo il momento attuale come una sfida necessaria per la crescita personale. Nel comunicato diffuso, l'inglese ha espresso la sua delusione ma ha sottolineato l'importanza di mostrare forza d'animo per migliorare e progredire verso il 2027. Il capitano si è impegnato a tornare in campo pronto e al massimo delle capacità proprio per il finale di stagione, dimostrando la sua dedizione ai colori del Bayern Monaco.

L'impatto su Vincent Kompany e la squadra

Per l'allenatore Vincent Kompany, la perdita del suo riferimento offensivo è particolarmente critica in un momento così nevralgico. Il Bayern Monaco sta attraversando la fase più importante della stagione, con il campionato Bundesliga che si appresta a concludersi e la fase a eliminazione diretta della Champions League che sta per iniziare o proseguire con intensità. Senza Kane, la offensiva bavarese perde la sua principale garanzia di goal, costringendo Kompany a riesaminare la tattica e le formazioni per le prossime sfide.

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Calendario di ritorno e impegni nazionali

La tabella di marcia stabilita dallo staff medico del Bayern indica che Harry Kane salterà l'intera parte invernale della stagione, escluso dal mercato di gennaio e dai match successivi. Il rientro è calcolato con precisione per la finestra tra la fine di febbraio e l'inizio del marzo 2027, date strategiche per il rush finale della squadra bavarese. Questo ritorno coincide inoltre con gli impegni della nazionale inglese, consentendo al giocatore di essere disponibile per le selezioni dei Three Lions.

Prospettive per il finale di stagione 2027

La situazione attuale lascia il Bayern Monaco in una posizione di svantaggio tattico rispetto ai rivali, specialmente considerando che il resto della stagione richiede alta intensità e precisione. L'assenza di circa tre mesi costringe i dirigenti e l'allenatore a gestire la rosa con cautela, evitando di sovraccaricare altri giocatori offensivi. Il successo nei prossimi mesi dipenderà dalla capacità del gruppo di adattarsi senza il loro leader, mantenendo alte le ambizioni per i trofei disponibili nel calendario sportivo europeo.