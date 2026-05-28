Infortunio per Jasmine Paolini al Roland Garros: la numero uno azzurra si arrende all'argentina Sierra

La tennista toscana Jasmine Paolini è stata costretta a ritirarsi dal Roland Garros a causa di un infortunio al piede. La numero uno del tennis azzurro era in controllo della partita contro l'argentina Solana Sierra, ma il dolore al piede l'ha costretta a un timeout medico e poi al ritiro. La preoccupazione è legata soprattutto alla natura di questo stop, non un incidente isolato, e alla necessità di esami strumentali per capire la reale entità del danno.

La numero uno del tennis azzurro, Jasmine Paolini , ha subito un infortunio al piede che ha condizionato la sua partecipazione al Roland Garros . La tennista toscana, accreditata della testa di serie numero 13 del tabellone, è stata costretta ad arrendersi in rimonta all'argentina Solana Sierra .

L'infortunio si è riacutizzato nel momento decisivo della partita, quando la Paolini era in controllo del ritmo e degli scambi sul campo Suzanne-Lenglen. La tennista azzurra ha dovuto fare un timeout medico sul finale di partita a causa del dolore al piede. La preoccupazione dei tifosi e dello staff medico è legata soprattutto alla natura di questo stop. Quello di Parigi non è un incidente isolato, ma l'ennesimo problema fisico che ha costretto la Paolini a un periodo di stop.

Per capire la reale entità del danno bisognerà attendere gli esami strumentali, fondamentali per escludere lesioni strutturali più gravi e per pianificare i tempi di recupero in vista della stagione sull'erba. Per un'atleta che fa del ritmo, dell'intensità e degli scatti continui le sue armi vincenti, l'impotenza fisica è il peggior incubo possibile. Vedere il proprio corpo bloccarsi proprio mentre il tabellone sembra aprirsi verso i quarti di finale deve essere stata una frustrazione immensa per la Paolini.

Ora la vera partita si sposta fuori dal campo: lo staff dovrà lavorare per restituire serenità all'azzurra, aiutandola a ritrovare la stabilità negli appoggi e la libertà mentale necessaria per spingere di nuovo al massimo, senza la paura costante di un nuovo passo falso





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