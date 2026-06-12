Ingegnere iraniano nato negli Stati Uniti rilasciato su cauzione

Un ingegnere iraniano nato negli Stati Uniti è stato rilasciato su cauzione a pochi giorni dal processo per aver cospirato per esportare tecnologia per droni militari in Iran.

Un ingegnere iraniano nato negli Stati Uniti è stato rilasciato su cauzione a pochi giorni dal processo per aver cospirato per esportare tecnologia per droni militari in Iran.

Mahdi Sadeghi, un cittadino con doppia cittadinanza statunitense e iraniana, è stato arrestato nel dicembre 2024 per aver partecipato a un piano per violare le leggi di controllo delle esportazioni e sanzioni degli Stati Uniti. I procuratori dicono che Sadeghi ha lavorato con un imprenditore iraniano, Mohammad Abedini, che ha fondato una società che conta l'Iranica Guardia Rivoluzionaria come cliente. La società di Abedini ha sviluppato un sistema di navigazione utilizzato negli Shahed, un tipo di droni utilizzati dall'Iran.

I procuratori dicono che questo sistema di navigazione è stato utilizzato in un attacco aereo di gennaio 2024 che ha colpito una base militare statunitense in Giordania, uccidendo tre soldati e ferendo altri 47. Sadeghi non è stato accusato di questo attacco, ma di aver partecipato a un piano per esportare tecnologia per droni militari in Iran.

Il giudice distrettuale statunitense Indira Talwani di Boston ha rifiutato inizialmente di rilasciare Sadeghi su cauzione, citando il rischio che potesse fuggire per evitare il processo. Tuttavia, la situazione è cambiata da quando è scoppiata la guerra in Iran, iniziata a febbraio quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi aerei.

La giudice ha affermato che il conflitto ha reso la prospettiva di un ritorno in Iran per Sadeghi e la sua famiglia 'meno allettante' e che sarebbe difficile per lui farlo. Ha osservato che la moglie di Sadeghi ha chiarito di volere che la loro famiglia rimanesse negli Stati Uniti, dove risiedono a Natick, nel Massachusetts.

La giudice ha ordinato il rilascio di Sadeghi su cauzione di 500.000 dollari, con l'obbligo di rigidi arresti domiciliari e l'uso di un braccialetto elettronico GPS





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