Ingegnere iraniano-statunitense riceve la libertà provvisoria prima del processo per l'attacco con droni in Giordania

Un giudice di Boston ha concesso la cauzione a Mahdi Sadeghi, accusato di aver fornito tecnologie di navigazione per i droni iraniani utilizzati nell'attacco alla base Tower 22 in Giordania.

In un'importante svolta giudiziaria avvenuta a Boston, il giudice distrettuale Indira Talwani ha deciso di concedere la libertà provvisoria a Mahdi Sadeghi , un ingegnere di origine iraniana e cittadino statunitense, a pochissimi giorni dall'inizio del suo processo.

Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle precedenti determinazioni della corte, che aveva inizialmente negato la scarcerazione a causa del serio rischio di fuga. Sadeghi, che risiede a Natick nel Massachusetts, è stato rilasciato sotto una cauzione garantita di 500.000 dollari. Le condizioni della sua libertà sono estremamente rigorose: l'imputato è soggetto a un regime di detenzione domiciliare stretta e deve indossare un braccialetto elettronico GPS per consentire alle autorità di monitorare ogni suo spostamento in tempo reale.

Le accuse a carico di Sadeghi sono estremamente gravi e toccano questioni di sicurezza nazionale e geopolitica. L'uomo è accusato di aver partecipato a una cospirazione volta a procurare illegalmente tecnologie avanzate destinate ai sistemi di navigazione dei droni militari iraniani. Secondo l'accusa, queste componenti tecnologiche sarebbero state acquisite violando le leggi statunitensi sull'export e le sanzioni internazionali. Il sistema di navigazione in questione sarebbe stato implementato nei droni Shahed, utilizzati dalle milizie sostenute dall'Iran.

Il punto cruciale dell'accusa risiede nel legame tra queste tecnologie e l'attacco avvenuto nel gennaio 2024 contro l'avamposto militare statunitense Tower 22, situato in Giordania, nei pressi del confine con la Siria. Quel tragico evento ha causato la morte di tre soldati della Riserva dell'Esercito degli Stati Uniti e ha provocato il ferimento di altre 47 persone, scatenando una tensione diplomatica e militare senza precedenti nella regione.

La motivazione che ha spinto il giudice Talwani a rivedere la sua posizione risiede nel mutato scenario politico e bellico in Iran. La magistrata ha osservato che, a partire da febbraio, l'inizio di un conflitto aperto caratterizzato da attacchi condotti dagli Stati Uniti e da Israele ha reso il ritorno in patria molto meno appetibile per l'imputato e per la sua famiglia.

La guerra ha drasticamente ridotto la probabilità che Sadeghi decida di fuggire in Iran per sfuggire alla giustizia americana, rendendo tale prospettiva quasi impraticabile e rischiosa. Inoltre, è emerso che la moglie di Sadeghi ha espresso fermamente il desiderio di mantenere la residenza negli Stati Uniti, dove la famiglia ha costruito la propria vita.

Il giudice ha concluso che il rischio di perdere ogni legame con gli Stati Uniti e di mettere a repentaglio la stabilità della propria famiglia superi l'incentivo a fuggire, rendendo quindi accettabile la cauzione. Sul piano processuale, Mahdi Sadeghi ha dichiarato di non essere colpevole, negando ogni coinvolgimento in schemi illegali per favorire l'Iran.

L'inchiesta ha rivelato che le tecnologie sarebbero state destinate all'azienda del businessman Mohammad Abedini, che aveva tra i suoi clienti il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran. Un elemento complesso del caso riguarda proprio Abedini, che l'anno scorso era stato rilasciato dalle autorità italiane mentre attendeva l'estradizione verso gli Stati Uniti. Questo rilascio è avvenuto in concomitanza con la liberazione di un giornalista italiano che era stato precedentemente detenuto in Iran, suggerendo una sorta di scambio diplomatico.

Di conseguenza, Sadeghi dovrà affrontare il processo che inizierà il 22 giugno da solo, senza il coimputato Abedini, cercando di difendere la propria posizione di fronte a prove che i procuratori federali ritengono schiaccianti, incluse foto e documenti recuperati dai suoi dispositivi elettronici





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mahdi Sadeghi Iran Sicurezza Nazionale Droni Giustizia USA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'Iran colpisce basi statunitensi in Giordania e nel Golfo in risposta agli attacchi americaniLe Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno lanciato attacchi contro una base americana in Giordania e altre 21 basi nel Golfo come rappresaglia per i raid statunitensi nello Stretto di Hormuz. Gli scambi rappresentano una delle più grandi escalation dal cessate il fuoco di aprile.

Read more »

Guerra ultime notizie. Attacchi iraniani contro Bahrein, Kuwait e GiordaniaTeheran lancia missili contro base in Giordania con caccia Usa

Read more »

Tensione Usa-Iran: Pasdaran attaccano base americana in Giordania, Trump minaccia risposta molto potenteLe Guardie rivoluzionarie iraniane hanno colpito una base statunitense in Giordania in risposta ai raid americani sullo Stretto di Hormuz. Trump chiede una risposta molto potente dopo l'abbattimento di un Apache.

Read more »

Iran rivendica attacchi contro basi militari statunitensi e droni contro Bahrein, Kuwait e GiordaniaL'Iran ha rivendicato attacchi contro basi militari statunitensi in Bahrein, Kuwait e Giordania, e ha preso di mira due navi nello Stretto di Hormuz in rappresaglia per le rinnovate ondate di attacchi statunitensi contro il Paese.

Read more »