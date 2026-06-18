Inghilterra batte la Croazia 4-2 all'esordio nei Mondiali

Gli inglesi vingano una partita aperta e ricca di gol, grazie a un ottimo secondo tempo e alla doppietta di Harry Kane. La Croazia accusa il colpo ma rimane in gara.
L' Inghilterra ha cominciato i Mondiali battendo 4-2 la Croazia in una partita divertente e un po' disordinata, vinta soprattutto grazie all'ottimo inizio di secondo tempo.
Il primo tempo era finito 2-2, e i due gol dell'Inghilterra li aveva segnati l'attaccante Harry Kane, uno su rigore e uno di testa. La squadra inglese ha dominato nella ripresa, mostrando una notevole capacità di reazione dopo il pareggio. La Croazia ha comunque combattuto, ma gli errori difensivi e la maggiore freschezza atletica degli avversari hanno fatto la differenza. Il torneo è appena iniziato e già offre spunti interessanti sul livello di competitività delle varie nazionali.
L'Inghilterra appare tra le favorite, mentre la Croazia dovrà cercare di recuperare energie e precisione per le prossime partite. I tifosi hanno applaudito lo spettacolo, nonostante alcuni momenti di confusione in campo. La sfida ha evidenziato la potenza offensiva degli inglesi e la resilienza dei croati. Harry Kane è stato decisivo, confermandosi punto di riferimento per la sua squadra.
Il risultato finale riflette il andamento della gara, con l'Inghilterra che ha saputo sfruttare meglio le occasioni. I prossimi impegni saranno cruciali per entrambe le squadre nel percorso verso la fase a eliminazione diretta. L'allenatore inglese ha sottolineato l'importanza del collective game, mentre quello croato ha promesso un rapido aggiustamento. I commentatori hanno notato la superiorità fisica degli inglesi nella seconda frazione.
La Croazia ha persotroppo palloni a centrocampo, concedendo transizioni pericolose. L'Inghilterra ha mostrato anche buona capacità di gestione del vantaggio. Il pubblico ha apprezzato il ritmo alto e le azioni spettacolari. Alla fine i tre punti sono meritatamente andati agli inglesi, che ora guardano con fiducia al prosieguo del torneo
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