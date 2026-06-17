Inghilterra-Croazia 4-2: doppietta di Kane, Bellingham e Rashford decidono la sfida di Dallas

Gli inglesi battono la Croazia in una partita amichevole ricca di gol e di occasioni. La doppietta del capitano Kane e le reti di Bellingham e Rashford fissano il punteggio sul 4-2, nonostante le timide risposte croate firmate da Baturina e Musa. Prestazione convincente della squadra di Tuchel che avvicina la qualificazione al Mondiale.

La vittoria dell' Inghilterra sulla Croazia in una partita amichevole giocata a Dallas ha offerso numerosi spunti di analisi. La squadra di Tuchel ha dimostrato ancora una volta la propria solidità e la capacità di reagire alle avversità, nonostante un finale di gara un po' più approssimativo.

Il centravanti Harry Kane ha guidato l'attacco con la consueta determinazione, venendo premiato con una doppietta che lo avvicina sempre più a traguardi personali importanti. La velocità di Madueke e le incursive di Bellingham hanno arricchito il reparto offensivo, mentre la regia di Rice, autore di due assist su calcio d'angolo, è apparsa sempre più ispirata. La Croazia, pur mostrando momenti di brillantezza soprattutto nella prima frazione, non è riuscita a mantenere il ritmo imposto dagli inglesi nella ripresa.

Il gol del momentaneo pareggio di Baturina e la rete del 2-2 firmata da Musa hanno tenuto vivo il match, ma la superiorità complessiva degli uomini di Tuchel è emersa chiaramente. La prestazione di Modric, nella sua弹性 role, è stata meno incisiva del solito, e la sua sostituzione con Kovacic ha cambiato minimamente l'equilibrio del centrocampo. Nel finale, la freschezza di Rashford, subentrato, ha prodotto il gol che ha chiuso definitivamente i conti.

La partita, disputata in un clima festoso, ha anche sperimentato per la prima volta la regola del Var sugli angoli, con un caso che ha visto prima convalidare e poi annullare un angolo per la Croazia. La vittoria avvicina l'Inghilterra alla qualificazione al prossimo Mondiale, confermandone lo status di squadra solida e pericolosa in ogni reparto





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