Inghilterra-Croazia 4-2: vittoria in rimonta per i Tre Leoni ai Mondiali

L'Inghilterra supera la Croazia 4-2 nella prima partita dei Mondiali, ribaltando il 2-2 del primo tempo grazie a una grande ripresa e alla doppietta di Harry Kane. Partita spettacolare e disordinata, con gli inglesi che partono forte nella seconda frazione e difendono il vantaggio fino alla fine.

L' Inghilterra ha iniziato i Mondiali con una vittoria per 4-2 sulla Croazia in una partita avvincente e disordinata, decisa soprattutto dall'ottimo secondo tempo. Il primo tempo si era concluso sul 2-2, con entrambi i gol inglesi realizzati da Harry Kane , uno su rigore e l'altro di testa.

La vittoria rappresenta un inizio promettente per la squadra britannica, che ha dimostrato capacità di reazione e forza offensiva. La Croazia, pur giocando una partita combattiva, non è riuscita a contenere la pressione inglese nella seconda frazione di gioco. La partita ha offerto spettacolo e ritmo, tipico di una sfida tra due nazionali di alto livello, e ha evidenziato il ruolo determinante del capitano Harry Kane, la cui doppietta è stata fondamentale per il successo.

L'Inghilterra ora guarda con fiducia alle prossime sfide del torneo, mentre la Croazia dovrà riflettere sugli errori commessi, specialmente nella gestione del dopo intervallo. Il match ha sottolineato l'importanza della concentrazione per tutta la durata della gara, un aspetto su cui entrambe le squadre lavoreranno in vista dei prossimi impegni





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