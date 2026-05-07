Inghilterra protagonista in Europa: Aston Villa e Crystal Palace in finale di Europa League e Conference League

Dopo l’Arsenal in Champions League, l’Inghilterra avrà due squadre in finale anche in Europa League e Conference League. L’Aston Villa affronterà il Friburgo a Istanbul, mentre il Crystal Palace sfiderà il Rayo Vallecano a Lipsia. Due appuntamenti da non perdere, con le squadre pronte a lottare per alzare al cielo un trofeo europeo.

Dopo l’Arsenal in Champions League, l’Inghilterra avrà una sua rappresentante anche nelle altre due finali di coppa europea. In Europa League , l’ Aston Villa affronterà i tedeschi del Friburgo in una sfida attesa per mercoledì 20 maggio alle 21 al Besiktas Park di Istanbul.

In Conference League, invece, il Crystal Palace si misurerà con gli spagnoli del Rayo Vallecano, con la finale in programma mercoledì 27 maggio (ore 21) alla Red Bull Arena di Lipsia. Due appuntamenti che promettono di regalare emozioni e spettacolo, con le squadre inglesi pronte a lottare per alzare al cielo un trofeo europeo. In Europa League, l’Aston Villa ha ribaltato la sconfitta di misura dell’andata, travolgendo 4-0 il Nottingham Forest e volando in finale.

A Istanbul, la squadra di Unai Emery proverà a conquistare il secondo trofeo europeo della sua storia, dopo la coppa dei Campioni vinta nel 1982. La rete di Watkins al 36’ ha riportato in equilibrio il doppio confronto, mentre nella ripresa Buendia ha raddoppiato su rigore al 58’ e McGinn ha chiuso il conto con una doppietta (77’ e 80’).

Per Emery si tratta della sesta finale in carriera, con l’obiettivo di aggiungere un quinto trionfo al suo palmarès, dopo i tre successi con il Siviglia e quello con il Villarreal. L’avversario sarà il Friburgo, che ha battuto 3-1 il Braga e ha centrato la prima finale europea della sua storia. Dopo il ko dell’andata in Portogallo (2-1), i tedeschi di Schuster hanno rimontato favoriti anche dall’espulsione al 7’ di Dorgeles.

La doppietta di Kubler (19’ e 72’) e il gol di Manzambi (41’) hanno valso il successo e il pass per Istanbul. In Conference League, alla prima partecipazione in Europa della sua storia, il Crystal Palace si è preso la soddisfazione di centrare subito la finale.

Dopo il successo nella gara di andata (3-1), la squadra di Glasner ha battuto anche al ritorno lo Shakhtar (2-1): autogol di Pedro Henrique e gol di Sarr, nel mezzo il momentaneo pari di Eguinaldo. Sarà una prima volta anche per il Rayo Vallecano, che dopo l’1-0 casalingo di sette giorni fa, ha vinto con lo stesso risultato a Strasburgo: decisivo un gol di Alemao.

Due finali che promettono di essere intense e ricche di emozioni, con le squadre pronte a dare il massimo per portare a casa il trofeo





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