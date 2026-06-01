Iniesta inizia la carriera da allenatore: sarà il nuovo tecnico del Gulf United

Andrés Iniesta, dopo il ritiro, diventa allenatore del Gulf United negli Emirati Arabi Uniti. L'ex Barcellona e campione del mondo inizia la sua avventura in panchina nella seconda divisione locale.

Andrés Iniesta , il fuoriclasse spagnolo che ha incantato il mondo del calcio con la sua eleganza e visione di gioco, ha deciso di intraprendere una nuova avventura nella sua carriera.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2024, concludendo la sua carriera da giocatore negli Emirati Arabi Uniti, il 42enne ex centrocampista è pronto a sedersi sulla panchina del Gulf United, squadra di Dubai che milita nella seconda divisione locale. Iniesta prende il posto del connazionale David Iglesias e firma un contratto che lo lega al club per le prossime stagioni.

L'annuncio ufficiale è arrivato nelle ultime ore, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che vedono in lui un potenziale futuro grande allenatore. La carriera di Iniesta è stata straordinaria: cresciuto nella Masia del Barcellona, ha debuttato in prima squadra nel 2002 e ha collezionato oltre 600 presenze con i blaugrana, vincendo 9 campionati spagnoli, 4 Champions League e numerosi altri trofei.

Il suo momento più iconico è stato il gol nella finale del Mondiale 2010 contro l'Olanda, che ha regalato alla Spagna il suo primo titolo mondiale. Dopo 22 anni al Barcellona, nel 2018 si è trasferito al Vissel Kobe in Giappone e infine, nel 2022, ha chiuso la carriera nel calcio asiatico con l'Emirates Club negli Emirati Arabi Uniti.

Ora, Iniesta inizia il suo percorso come tecnico, seguendo le orme del suo ex mentore Pep Guardiola, anche se con un percorso diverso. Il Gulf United, attualmente decimo in classifica su 15 squadre, punta su di lui per risalire la china e puntare alla promozione. La società ha espresso piena fiducia nel nuovo allenatore, sottolineando la sua esperienza e leadership. Iniesta avrà il compito di sviluppare un gioco offensivo e spettacolare, simile a quello che lo ha reso famoso.

La domanda che molti si pongono è se diventerà l'ultimo grande allievo di Guardiola a brillare come tecnico. Solo il tempo potrà dirlo, ma intanto l'ex Pallone d'Oro è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda, questa volta da una panchina. Con il suo arrivo, il campionato emiratino guadagna visibilità e interesse, mentre gli appassionati attendono di vedere come si comporterà Iniesta nella sua nuova veste





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