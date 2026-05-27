Inizia il processo a Jeffrey Donaldson: l'ex leader del DUP accusato di reati sessuali storici

Il processo contro l'ex politico nordirlandese Jeffrey Donaldson per 18 capi d'imputazione, tra cui stupro e aggressioni indecenti, è iniziato a Newry. Donaldson nega tutte le accuse.

Il processo contro l'ex politico nordirlandese Jeffrey Donaldson per reati sessuali storici è iniziato mercoledì presso il tribunale di Newry, in Irlanda del Nord. L'accusa ha esposto alla giuria i 18 capi d'imputazione che Donaldson, 63 anni, ex leader del Partito Unionista Democratico ( DUP ), deve affrontare.

Le accuse includono un capo di stupro, tredici capi di aggressione indecente e quattro capi di grave indecenza. Donaldson si è dichiarato non colpevole per tutti i capi d'accusa. Durante la prima giornata, i pubblici ministeri hanno riassunto le accuse e gli interrogatori della polizia sia con l'imputato che con le denuncianti, fornendo un quadro dettagliato dei presunti eventi che risalgono a diversi anni fa.

Donaldson era una delle figure politiche più note dell'Irlanda del Nord e il parlamentare britannico in carica da più tempo quando fu arrestato e incriminato nel marzo 2024. All'epoca, si dimise immediatamente dalla guida del DUP, il principale partito unionista pro-britannico della regione. Il processo, presieduto dal giudice Paul Ramsey, dovrebbe durare quasi tutto il mese di giugno.

Ramsey ha inoltre stabilito la scorsa settimana che la moglie di Donaldson, Eleanor Donaldson, non è in grado di affrontare un processo per accuse di favoreggiamento dello stupro a causa di problemi di salute mentale. La signora Donaldson aveva negato le accuse, ma ora affronterà un processo parallelo incentrato sui fatti, in cui la giuria dovrà stabilire se ha commesso il reato, senza emettere un verdetto di colpevolezza o innocenza. Mercoledì non era presente in aula.

Il caso ha attirato grande attenzione mediatica, data la lunga carriera politica di Donaldson e la sensibilità delle accuse. Gli attivisti per i diritti delle vittime hanno sottolineato l'importanza di un processo equo, mentre gli osservatori politici notano le implicazioni per il panorama unionista nordirlandese. Donaldson, che ha sempre dichiarato la sua innocenza, si affida alla difesa per confutare le prove presentate dall'accusa.

Il tribunale di Newry rimarrà il centro dell'attenzione nelle prossime settimane, mentre la giuria ascolterà le testimonianze e valuterà le prove raccolte durante le indagini





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