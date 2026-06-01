Inizia in Austria il processo contro un ex ufficiale dei servizi segreti siriani per torture e abusi a Raqqa

Un tribunale austriaco ha aperto il processo contro un ex capo dell'intelligence siriana a Raqqa, accusato di tortura e violenza sessuale contro oppositori di Assad tra il 2011 e il 2013. Il caso rappresenta un raro esempio di giurisdizione universale applicata a crimini commessi all'estero da agenti di uno stato straniero.

Un ex ufficiale dei servizi segreti siriani sta affrontando un processo in Austria , a Vienna, con l'accusa di reati gravi tra cui tortura e violenza sessuale, commessi ai danni di oppositori del regime di Bashar al-Assad nella città di Raqqa tra il 2011 e il 2013.

Questo caso, iniziato il 1 giugno 2026, rappresenta un evento significativo poiché un tribunale europeo sta esercitando la propria giurisdizione su presunti crimini perpetrati da agenti del governo siriano, una dinamica ancora relativamente rara nello scenario giuridico internazionale. Il processo, della durata prevista di un mese, prevede la testimonianza di presunte vittime e si concentra sulle azioni di due imputati principali.

Il primo, identificato solo come Khaled al-H in ossequio alle norme austriache sulla privacy, era il capo della Direzione Generale dell'Intelligence siriana a Raqqa dal 2011, anno dell'inizio della rivolta contro Assad, fino al 2013, quando la città fu presa dall'Esercito Libero Siriano. Khaled al-H afferma di aver contribuito a facilitare il passaggio di potere prima di fuggire il giorno successivo. Il secondo imputato è un alto ufficiale di polizia di Raqqa, soprannominato dalla procura "l'Angelo della Morte".

Entrambi sono accusati di aver causato gravi danni fisici, coercizione aggravata e violenza sessuale; solo Khaled al-H è invece incriminato specificamente per tortura. In caso di condanna, rischiano una pena detentiva fino a 10 anni. Durante l'udienza, l'imputato principale, che appartiene alla minoranza drusa siriana, ha negato categoricamente qualsiasi uso di violenza sotto la sua custodia, dichiarando al giudice: "Impossibile. Non sarebbe nel mio interesse.

Non è nemmeno il modo in cui sono stato cresciuto". Le ricostruzioni delle condizioni nel carcere gestito dall'intelligence a Raqqa sono profondamente divergenti. Khaled al-H ha sostenuto che nessun prigioniero rimaneva rinchiuso per la notte.

Al contrario, l'accusa ha descritto un scenario agghiacciante: celle sovraffollate con 30 o 40 persone, abusi sistematici, guardie che picchiavano i detenuti con tubi da giardino verdi per ridurre i segni visibili e che li sottoponevano a docce d'acqua fredda sia per mascherare le torture sia per intensificare il dolore durante le successive percosse. Di fronte a disegni che illustravano vari metodi di tortura, come le bastonate sulla pianta dei piedi, Khaled al-H ha negato di averli mai visti o che fossero praticati sotto la sua direzione.

Ha altresì negato la conoscenza di uno strumento di tortura noto come "tappeto magico", costituito da assi di legno a forma di croce con una cerniera centrale, posizionato vicino alla vita del prigioniero. La difesa ha quindi sostenuto che le condizioni di detenzione fossero umane e conformi alla legge. Khaled al-H è arrivato in Austria nel 2015 chiedendo asilo, mentre una sua precedente richiesta era ancora in sospeso in Francia.

Sono emerse anche indiscrezioni mediatiche secondo cui sarebbe stato portato in Austria dai servizi segreti interni austriaci su richiesta del Mossad israeliano, nell'ambito di un'operazione denominata "Latte Bianco". Tuttavia, quando gli è stato chiesto se un servizio di intelligence avesse facilitato il suo arrivo, l'imputato si è mostrato evasivo.

Il processo riflette gli sforzi della giustizia internazionale nel perseguire crimini di guerra e contro l'umanità attraverso il principio della giurisdizione universale, consentendo a tribunali nazionali di processare gravi violazioni dei diritti umani indipendentemente dal luogo in cui sono state commesse e dalla nazionalità dell'accusato. Questa vicenda solleva anche questioni complesse riguardo all'efficacia delle indagini transnazionali, alla protezione dei testimoni e alla capacità dei sistemi giudiziari occidentali di gestire casi che coinvolgono eventi avvenuti in zone di conflitto distant





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