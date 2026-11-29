L'Italia affronta il dicembre con temperature sotto la media. Gelate notturne al Nord e Centro, stabilità meteo fino al 6 dicembre. Previsioni dettagliate.

Un'ondata di aria fredda continentale sta modificando il clima sull'Italia, segnando l'arrivo ufficiale del mese di dicembre con valori termici sensibilmente inferiori alle medie stagionali. Questo calo significativo delle temperature interessa principalmente il Nord e il Centro del Paese, portando con sé le prime gelate notturne sulle aree di pianura e nelle vallate interne. La causa di questo repentino cambio di rotta meteorologica è da attribuire alla combinazione di un robusto campo di alta pressione posizionato sull'Europa occidentale e all'afflusso di correnti fredde provenienti dai quadranti orientali dirette verso il Mediterraneo centrale.

Previsioni per il 29 Novembre e Prime Gelate

Già dalla domenica 29 novembre, il freddo inizia a manifestarsi con maggiore intensità in molte zone della penisola, grazie all'espansione del campo di alta pressione sull'Europa centrale e occidentale, come previsto dagli esperti di 3bmeteo.com. Sono attese le prime gelate diffuse sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro Italia. Nonostante la stabilità che caratterizza il Nord, il Sud rimane più instabile con presenza di nuvole e qualche precipitazione. L'anticiclone mostra i suoi effetti maggiori sull'arco alpino e sulle pianure, riducendo la nuvolosità durante la notte e favorendo la formazione di foschie e banchi di nebbia vicino all'acqua nella Val Padana.

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Analisi Termica Nord, Centro e Sud Italia

Le temperature massime si attestano intorno ai 7-10 gradi su tutte le principali città, mentre le minime scendono considerevolmente, raggiungendo anche valori sotto lo zero. A Milano i termometri segneranno tra 1 e 8 gradi, mentre a Torino tra 2 e 8 gradi. Anche al Centro la situazione vede una pressione in aumento e un tempo generalmente stabile, fatta eccezione per le nuvole che potrebbero interessare Umbria, Sardegna e il versante adriatico. A Roma le temperature oscilleranno tra 7 e 14 gradi, a Firenze tra 4 e 10 gradi. Nel Mezzogiorno la situazione è più variabile, con possibili piogge e temporali su Sicilia e Calabria, ma con temperature ancora superiori rispetto al Nord, toccando i 9-14 gradi a Napoli e i 14-15 gradi a Palermo.

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Prospettive per la Prossima Settimana Dicembre

La prossima settimana si aprirà con un rafforzamento del campo di alta pressione, che manterrà le condizioni meteo complessivamente stabili. La notte di lunedì 30 novembre le temperature continueranno a scendere ulteriormente. Al Nord potrebbe nevicare ancora nelle zone di confine con l'estero, mentre sul Triveneto passeranno molte nubi. Al Centro le nuvole interesseranno sempre i versanti adriatici, mentre al Sud la presenza nuvolosa riguarderà Puglia, Basilicata, i rilievi della Calabria e quelli della Sicilia, con parti della Campania coinvolte. Da martedì 1 dicembre, ufficialmente l'inizio dell'inverno meteorologico, l'alta pressione resterà protagonista, con un'eccezione rappresentata dalle nebbie mattutine in Pianura Padana e nelle valli interne del Centro, dove le minime si avvicinano allo zero.

Impatto Termico e Cambiamenti in Arrivo

Questa fase fredda e asciutta è destinata a proseguire anche da mercoledì 2 dicembre e per il resto della settimana. Il nucleo più freddo rimarrà concentrato sull'Europa orientale e sui Balcani, ma le correnti orientali continueranno a influenzare il Mediterraneo centrale, mantenendo le temperature al di sotto delle medie stagionali di 2-4 gradi. Si prevedono 8-10 gradi al Nord e nelle aree interne del Centro, e 11-15 gradi al Sud. Sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro c'è il rischio concreto di formazione di ampie brinate e gelate notturne. Per un cambiamento significativo del tempo bisognerà attendere la settimana successiva, precisamente lunedì 7 e martedì 8 dicembre, quando l'alta pressione potrebbe arretrare verso l'Atlantico, lasciando spazio all'arrivo di correnti più umide e instabili.