Innovative Approach to Sun Protection: Heliocare 360° Sensation SPF50+ and Heliocare 360° Capsule

This news article discusses the benefits of combining topical sunscreen with oral supplementation for comprehensive sun protection. It highlights the importance of applying sunscreen correctly and regularly, and the potential risks of neglecting certain areas of the body. The article also introduces Heliocare 360° Sensation SPF50+ and Heliocare 360° Capsule, which offer an innovative approach to sun protection and skin health.

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Cremasolare e integrazione orale, insieme: Heliocare 360° Sensation SPF50+ e Heliocare 360° Capsule danno forma a un approccio innovativo al benessere della pelle.resta fondamentale, ma la ricerca dermatologica guarda con crescente attenzione anche all'integrazione orale, aprendo la strada a un approccio In&Out. Raramente si applica la quantità corretta di protezione solare. Ancor più raramente si rispetta la frequenza di riapplicazione raccomandata nel corso della giornata. Si dimentica il collo, si saltano le orecchie, si trascurano le mani.

Il risultato è che la pelle si trova più esposta allo stress ossidativo indotto dal sole. In questo scenario, l'abbinamento del fotoprotettore topico, che grazie ai suoi ingredienti antiossidanti contribuisce alla protezione dallo stress ossidativo, rappresenta una sinergia interessante per una routine completa di benessere cutaneo durante il periodo di esposizione al sole. Un'emulsione ultraleggera, oil-free, con una profumazione fruttata e floreale che la rende piacevole da usare ogni mattina.

Adatta a tutti i tipi di pelle, protegge senza appesantire e lascia una sensazione di comfort. Al centro della formula c'è Aspa-Fernblock®, complesso standardizzato che unisce l'estratto di Polypodium leucotomos ad Aspalathus linearis, pianta originaria del Sudafrica dal forte potere antiossidante. Aspa-Fernblock® rappresenta la più recente evoluzione della tecnologia Fernblock®, estratto brevettato ottenuto da Polypodium leucotomos, una felce tropicale originaria dell'America Centrale.

La particolarità di questa pianta è legata alla sua capacità di sviluppare meccanismi antiossidanti: da qui è nato un filone di ricerca scientifica dedicato alla protezione della pelle dagli effetti dell'esposizione. La formula dell'integratore si basa principalmente su Aspa-Fernblock® che, grazie alle proprietà del Polypodium, favorisce il trofismo e la funzionalità della pelle, svolgendo un'azione antiossidante.

Al suo fianco, vitamina C e vitamina E contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo; la vitamina C partecipa inoltre alla normale formazione del collagene per la regolare funzione della pelle. La niacina contribuisce al mantenimento di una pelle normale. Completano la formula inulina, gluco-oligosaccaridi e N-acetilcisteina. Le capsule sono senza glutine, senza lattosio e adatte a un'alimentazione vegana. La dose consigliata è di una capsula al giorno





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Sun Protection Combining Sunscreen And Oral Supplementation Heliocare 360° Sensation SPF50+ And Heliocare Innovative Approach To Sun Protection Skin Health Antioxidant Ingredients Fernblock® Technology Research And Development

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