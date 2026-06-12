Innovative iniziative per conciliare studio e cura all'Università Milano Bicocca

L'Università Milano Bicocca ha messo in campo nuove e distintive linee guida per supportare gli studenti genitori e i caregiver. Le misure includono parcheggi riservati alle future mamme, corsie preferenziali per accedere a mense, bar e segreterie universitarie e spazi attrezzati con poltrone lavatini e WC dedicati ad ogni area del campus

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