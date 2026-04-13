Innovazione nella gestione del diabete: il monitoraggio continuo del glucosio con intelligenza artificiale

Un nuovo sistema di monitoraggio continuo del glucosio, basato sull'intelligenza artificiale, promette di semplificare la gestione del diabete, offrendo funzionalità predittive e migliorando la qualità della vita dei pazienti. L'iniziativa, promossa da Roche, ha riunito la comunità medico-scientifica per discutere gli ultimi sviluppi e le prospettive future.

Il diabete, una delle principali sfide sanitarie del nostro tempo, richiede un approccio integrato e costante. Questa condizione cronica, che colpisce milioni di persone in tutto il mondo, necessita di un'attenzione continua, di percorsi di cura ben strutturati e, soprattutto, di strumenti che supportino i pazienti nella gestione quotidiana della patologia.

L'obiettivo primario è duplice: ridurre il rischio di complicanze legate alla malattia e, parallelamente, alleggerire l'impatto sul sistema sanitario, che si trova a dover fronteggiare un aumento costante dei costi e delle risorse dedicate alla cura del diabete. In Italia, la situazione è particolarmente rilevante: si stima che oltre 4,5 milioni di persone convivano con il diabete, una cifra allarmante che sottolinea l'urgenza di interventi mirati ed efficaci. Il diabete di tipo 2, in particolare, rappresenta la maggioranza dei casi, circa il 90% delle persone che si rivolgono ai Centri di Diabetologia. Tra questi pazienti, una percentuale significativa, circa il 30%, necessita di terapia insulinica, sia da sola che in combinazione con altri farmaci ipoglicemizzanti, a testimonianza della complessità e della variabilità della malattia. Il monitoraggio glicemico costante e la gestione personalizzata della terapia sono, quindi, elementi chiave per garantire una buona qualità della vita e prevenire le complicanze. Per rispondere a queste esigenze, e per ridurre l'impatto psicologico della malattia sulla vita quotidiana, è stato sviluppato un nuovo sistema di monitoraggio continuo del glucosio, un dispositivo all'avanguardia che promette di semplificare la gestione del diabete. Questo sistema, definito semplice, smart, modulare e predittivo, si basa su tecnologie innovative e sull'intelligenza artificiale, offrendo una serie di vantaggi significativi per i pazienti. Il professor Dario Pitocco, esperto in Endocrinologia, sottolinea l'importanza di questi strumenti: 'I dispositivi medici per la cura del diabete sono fondamentali perché la glicemia è un parametro estremamente variabile. Avere uno strumento che ci informa costantemente e in tempo reale sui valori glicemici permette di gestire al meglio questa condizione clinica.' La funzionalità predittiva, in particolare, che consente di prevedere l'andamento della glicemia fino a due ore in anticipo, rappresenta un passo avanti significativo. Come sottolinea il professor Pitocco, 'La previsione dell'andamento glicemico è un regalo dell'Intelligenza Artificiale. Questo può tranquillizzare la persona con diabete durante la giornata'. Concetta Irace, professore ordinario, aggiunge: 'Un dispositivo che predice un evento ipoglicemico mi consente di organizzare la mia vita con tranquillità e serenità.' L'intelligenza artificiale, quindi, non è solo una tecnologia avanzata, ma uno strumento capace di migliorare la qualità della vita dei pazienti, offrendo loro un maggiore controllo sulla malattia e riducendo l'ansia legata alle fluttuazioni glicemiche. Il nuovo sistema di monitoraggio in continuo del glucosio è stato presentato e discusso in un evento dedicato alla comunità medico-scientifica, organizzato da Roche, un'azienda leader nel settore diagnostico-farmaceutico. Ramiro Pena, Healthcare Development Director di Roche Diagnostics Italia, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra l'industria, i clinici, le istituzioni e le associazioni dei pazienti. 'Per noi è cruciale condividere la visione dell'industria con tutti gli attori coinvolti', ha affermato Pena. 'Questo evento rafforza il nostro impegno verso le malattie cardiometaboliche. Stiamo portando al mercato dispositivi medici, software e analisi dati, e in futuro anche farmaci, con l'obiettivo di migliorare la vita delle persone con diabete in Italia'. L'iniziativa ha offerto un'opportunità di approfondimento sui più recenti progressi nel campo del monitoraggio continuo del glucosio, sull'importanza delle funzionalità predittive e sull'impatto dell'ecosistema digitale nella personalizzazione dei percorsi di cura. La tecnologia, l'innovazione e la collaborazione sono, dunque, gli elementi chiave per affrontare la sfida del diabete, garantendo ai pazienti un futuro più sano e una migliore qualità della vita





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