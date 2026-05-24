Inondazione a Chongqing: tre morti, diciassette dispersi e stanziamento di venti milioni di yuan per i soccorsi

Piogge improvvise hanno allagato il distretto di Yongchuan a Chongqing, causando tre vittime e numerosi dispersi. Il governo centrale ha destinato venti milioni di yuan per il recupero e il ripristino delle infrastrutture, mentre le autorità locali coordinano operazioni di soccorso e piani di ricostruzione.

Una violenta ondata di piogge improvvise ha colpito il distretto di Yongchuan nella municipalità di Chongqing , nella regione sudoccidentale della Cina , provocando una grave emergenza idrica nella notte di sabato e proseguendo fino alle prime ore di domenica.

Le precipitazioni, di intensità eccezionale, hanno rapidamente sovraccaricato i fiumi locali e le reti di drenaggio, facendo straripare le rive e allagare interi quartieri residenziali. Le autorità hanno segnalato un bilancio delle vittime in costante evoluzione: al momento tre persone confermate decedute e diciassette residenti ancora dispersi, con la speranza di ritrovarli vivi tra le operazioni di soccorso.

Gli abitanti colpiti hanno dovuto affrontare l’allagamento delle proprie abitazioni, la perdita di beni materiali e l’interruzione dei servizi di base, mentre le autorità di emergenza hanno lanciato un appello a vacare le zone più a rischio e a collaborare con le squadre di soccorso. La situazione è stata monitorata costantemente dai media locali e dalle agenzie internazionali, che hanno fornito aggiornamenti in tempo reale sui numeri delle vittime e sullo stato dei lavori di recupero.

Le piogge torrenziali hanno generato un flusso d’acqua così potente da superare le capacità di contenimento dei canali artificiali e delle dighe minori disseminate nella zona. Numerosi carrabili sono rimasti sommersi, i trasporti pubblici sono stati sospesi e le linee elettriche hanno subito danni significativi, lasciando intere frazioni di popolazione senza corrente.

I vigili del fuoco, le squadre di soccorso e i volontari hanno condotto operazioni di evacuazione durante la notte, trasportando le famiglie in strutture temporanee allestite nei centri sportivi e nelle scuole non danneggiate. Le autorità hanno anche distribuito kit di emergenza contenenti cibo, acqua potabile e articoli di prima necessità, mentre i medici di emergenza hanno predisposto posti di primo soccorso per assistere le persone ferite o colpite da ipotermia.

In risposta alla catastrofe, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma ha comunicato attraverso il proprio account ufficiale su Wechat una decisione di destinare venti milioni di yuan, equivalenti a quasi tre milioni di dollari, dal bilancio centrale per sostenere le attività di risposta immediata, il ripristino delle infrastrutture critiche e la ricostruzione delle abitazioni distrutte. Il governo locale di Chongqing ha inoltre attivato un piano di emergenza a lungo termine, previsto per rafforzare le difese idrauliche, migliorare la capacità di previsione meteorologica e potenziare i protocolli di evacuazione.

Le autorità hanno richiesto la collaborazione di tutte le agenzie coinvolte, includendo il ministero delle risorse idriche, il dipartimento della protezione civile e le forze di polizia, al fine di coordinare le attività di pulizia, demolizione delle strutture pericolose e ricostruzione delle linee di trasporto. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di frequenti eventi estremi che la Cina ha dovuto affrontare negli ultimi anni, con inondazioni che hanno colpito diverse province e zone costiere, sollevando preoccupazioni sulla gestione del cambiamento climatico e sulla resilienza delle città.

Gli esperti sottolineano la necessità di investire in sistemi di drenaggio più efficienti, nella riforestazione delle aree a monte e nella sensibilizzazione delle popolazioni locali sui rischi idrici. Il caso di Yongchuan rappresenta una testimonianza della vulnerabilità di molte comunità cinesi di fronte a fenomeni meteorologici sempre più intensi, incoraggiando le autorità a mettere in atto misure preventive più robuste e a garantire che le risorse destinate alle emergenze siano impiegate in modo rapido ed efficace





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