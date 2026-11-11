Inps 2027: slittamento adeguamento pensioni e nuove regole di calcolo

L'Inps conferma lo slittamento degli aumenti per 3,6 milioni di pensionati fino a marzo 2027. Analisi delle nuove fasce di indicizzazione e impatto economico.

Quasi quattro milioni di italiani riceveranno un'amara sorpresa relativa ai loro redditi da lavoro. Gli attesi aumenti per l'adeguamento al caro vita non arriveranno subito con le prime rate del nuovo anno. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha annunciato che procederà per scaglioni temporali distinti. Chi percepisce assegni più bassi vedrà l'importo modificato già nel mese di gennaio.

Cronologia dettagliata dei pagamenti Inps

La novità è emersa durante l'audizione dei vertici dell'Inps sulla manovra 2027 davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. L'Istituto di previdenza ha dichiarato che solo per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo applicherà la perequazione da gennaio. Per gli altri beneficiari, il riconoscimento delle differenze dovute alla rivalutazione con le nuove regole avverrà entro la fine del primo trimestre del 2027. In termini pratici, questo slittamento riguarda circa 3,6 milioni di pensionati.

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La soglia limite che determina questa distinzione temporale è fissata a 2.447,40 euro lordi mensili. Coloro i quali hanno una pensione pari o inferiore a questa cifra beneficeranno dell'aumento regolarmente fin dal cedolino di gennaio 2027. Al contrario, per le pensioni che superano tale importo, gli importi erogati nei mesi di gennaio e febbraio resteranno invariati rispetto all'anno precedente.

Conseguenze economiche e perdite Uil

Il mese chiave per il cambiamento delle condizioni economiche sarà marzo 2027. A partire da questa data, gli importi saranno modificati con il riconoscimento anche degli arretrati maturati nei due mesi precedenti. Questo rinvio della rivalutazione pesa particolarmente su pensioni che già subiscono penalizzazioni strutturali. La nuova manovra prevede un meccanismo di calcolo dell'indicizzazione diverso dal passato.

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Si passa infatti da tre a sei fasce distinte di reddito, con percentuali decrescenti che vanno dal cento al trentadue percento di recupero dell'inflazione. Secondo i calcoli forniti dall'organizzazione sindacale Uil Pensionati, una pensione da duemila cinquecento euro lordi mensili perde centocinquantaquattro euro all'anno. Per un assegno da tremila euro lordi, il taglio annuo ammonta a centocinquantatre euro.

Impatto sui redditi medio-alti e procedure tecniche

L'impatto diventa ancora più severo al crescere dell'assegno mensile. Una pensione da tremilacinquecento euro lordi registra una perdita di cinquecentosettantaquattro euro annui. La penalizzazione sale a settecentoundici euro per una pensione da quattromila euro. Infine, per un assegno da cinquemila euro, la riduzione annuale raggiove oltre millecinquecento euro.

Lo slittamento della rivalutazione è dovuto principalmente a fattori tecnici interni all'amministrazione. L'Inps elabora i pagamenti delle pensioni con diversi mesi di anticipo rispetto all'anno di effettiva erogazione. Poiché il testo definitivo della legge di Bilancio viene approvato solo a fine anno, l'Istituto non avrebbe il tempo materiale di recepire le nuove tabelle regolamentari.

Questa mancanza di tempismo impedisce di aggiornare correttamente gli importi dei cedolini di gennaio e febbraio. Di conseguenza, è necessario attendere la fine del primo trimestre per regolarizzare la situazione finanziaria dei cittadini. Le date a cui fare attenzione rimangono quindi quelle indicate dalle istituzioni previdenziali nazionali.