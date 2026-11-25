L'Inps anticipa l'accredito dell'Assegno Unico a dicembre 2026. Ecco le date specifiche per il 16 e 17 dicembre e le novità del Portale della Genitorialità.

L' Inps ha confermato un importante anticipo nei tempi di pagamento per l' Assegno Unico di dicembre, garantendo l'erogazione prima delle festività natalizie. La misura specifica prevede il versamento nei giorni 16 e 17 del mese, modificando la consueta finestra del 20. Questa decisione mira a facilitare la gestione economica delle famiglie nel periodo pre-feste. L'annuncio arriva con precise indicazioni su chi potrà beneficiare di questo avanzamento di data.

Novità Assegno Unico e Portale della Genitorialità

Il Portale della Genitorialità si conferma come la novità centrale per il 2026, offrendo strumenti digitali per la gestione dei benefici. I cittadini possono verificare online il giorno esatto di accredito del proprio sussidio tramite la piattaforma dedicata. Questo strumento digitale centralizza anche le comunicazioni ufficiali dell'Inps, riducendo la necessità di contatti diretti. La digitalizzazione mira a snellire le pratiche burocratiche e a fornire certezze ai beneficiari. La quota base dell'assegno rimane variabile in base all'ISEE e all'età dei figli a carico. Per i minori, il calcolo segue parametri specifici definiti dalla normativa vigente.

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Criteri di eleggibilità per l'anticipo

L'anticipo del 16 e 17 dicembre si applica esclusivamente ai beneficiari che non hanno subito variazioni rispetto alla rata precedente. Coloro che hanno presentato aggiornamenti o che hanno in corso conguagli e ricalcoli dell'importo sono esclusi da queste date. Questi soggetti dovranno attendere la regolarizzazione della propria posizione amministrativa per ricevere il pagamento. L'esclusione riguarda specificamente chi deve ancora completare le procedure di verifica. La distinzione è fondamentale per evitare confusione tra le diverse fasce di utenti del sistema previdenziale.

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Scadenza ISEE e conseguenze per il 2027

La scadenza per la presentazione delle attestazioni ISEE è fissata al 31 dicembre, una data cruciale per la continuità del beneficio. Evitare questa scadenza previene l'erogazione dell'assegno nella misura minima dal mese di marzo successivo. La mancata presentazione comporta una riduzione significativa del sostegno economico familiare. Le cifre esatte per l'anno 2027 saranno comunicate ufficialmente dall'Inps in un momento successivo. I cittadini sono invitati a monitorare le comunicazioni ufficiali per aggiornare correttamente i propri dati. La preparazione anticipata garantisce la stabilità del reddito familiare nel medio termine.