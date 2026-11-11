L'INPS ha deciso di applicare subito un aumento nel cedolino per tutti i pensionati, mantenendo però il taglio previsto dall'anno 2022. La variazione riguarda 3,6 milioni di pensioni, con un impatto che conta migliaia di euro in più.

Il sindacato del Fondo INPS ha annunciatamartedì una decisione che comporta un aumento immediato del cedolino per tutti i pensionati, per poi mantenere il taglio consentito dall'atto di riduzione stipulato nel 2022, che può arrivare fino a 1.300 euro l'anno, a fronte di 144 euro.

Come funziona la correzzione delle pensioni

La direttiva generale dell'INPS, Valeria Vittimberga, ha spiegato che la perequazione verrà applicata dal mese di gennaio 2027. L'aumento avverrà dalla prima rata, rendendo più viscidi i pagamenti individuali e garantendo il potere d'acquisto fin dal primo giorno dell'anno.

Also read Spaccio ad Anagni, latitante arrestato in Croazia: oltre 300 cessioni ricostruite dai carabinieri

Il meccanismo di rivalutazione per fasce si basa su sei scaglioni, calcolati sull'intero importo dell'assegno. Le quote di recupero dell'inflazione sono decrescenti, partendo dal 100% per i minimi e scendendo al 32% per i massimali.

Reazioni dalle commissioni di bilancio

L'informazione è stata condivisa in audizione davanti ai gruppi di lavoro del Parlamento, incluse le commissioni Bilancio di Camera e Senato. L'inps ha mantenuto la posizione di non voler slittare ulteriormente l'adeguamento, a differenza della proposta precedente di ritardo a marzo per i contributi superiori a 2.447,40 euro lordi.

Advertisement

Secondo l'ISTAT, i pensionati sono l'unità economica più sensibile alle variazioni fiscali, e l'inps ha previsto un conguaglio successivo per regolare eventuali differenze residue riguardanti la rivalutazione delle nuove regole di scaglioni.

Le proiezioni delle associazioni pensionistiche

L'Uil Pensionati ha stimato che la perdita netta annua lorda, per la maggior parte dei pensionati, si aggirerà in direzione di 3.6 milioni di pensioni interessate, con un impatto economico tuttavia gestibile.

Il sindacato dei dirigenti Cida ha quantificato le perdite cumulate dal 2012: per un assegno di 5.500 euro lordi al mese la perdita si aggira attorno a 96.000 euro. Le pensioni più alte hanno registrato cifre prossime ai 200.000 euro, con una riduzione di 3.000 euro prevista per il 2027.

Impatto concreto sui cittadini

Il decreto prevede un aggiustamento immediato del cedolino per tutti i beneficiari, restando comunque intatto il taglio l'autorivalutazione previsto da legge, Guasti arricchire la sicurezza.

Advertisement

La concessione di un aumento, ma presilo di un taglio, guida le famiglie pensionabili verso una pianificazione finanziaria più stabile. Il meccanismo di rivalutazione, sfidarium

Prossimi passi istituzionali

L'inps rimane al servizio del Parlamento per definire i dettagli finali delle nuove regole di rivalutazione. Saranno attivate le seguenti misure entro il 2027, in linea con le direttive vigenti.

Nel frattempo, i portafoglie pensionati dovranno monitorare eventuali conguagli sul loro cedolino per garantire che gli importi corrispondano alle nuove disposizioni.

Conclusione operativa

L'INPS ha affermato che nessuna pensione resterà fissa ai primi mesi dell'anno, garantendo flessibilità e rapidità di correzione nei pagamenti dei pensionati, in maniera coerente con le linee guida del Governo e il mantenimento del potere d'acquisto ereditato dal 2022.