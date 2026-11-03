Inps: nuove regole per lavoratrici madri e trasformazione AOI in pensione

L'Inps regola i benefici per le lavoratrici madri: come richiedere l'anticipo della pensione o coefficienti maggiorati alla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità entro i termini stabiliti.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha emanato una procedura specifica destinata alle lavoratrici madri che possiedono l'Assegno Ordinario di Invalidità. Tale beneficio è stato liquidato utilizzando esclusivamente il sistema contributivo e si trova attualmente nella fase finale di transizione verso la pensione di vecchiaia. Questa nuova istanza mira a chiarire le modalità con cui accedere a determinate agevolazioni previdenziali che, contrary a quanto si potrebbe pensare, non sono automatiche.

Meccanismo di accesso ai benefici previdenziali

La normativa vigente attribuisce alle lavoratrici madri che raggiungono la pensione tramite il sistema contributivo alcuni diritti specifici. In particolare, è possibile ottenere un anticipo dell'età rispetto al requisito anagrafico standard richiesto per la pensione di vecchiaia. In alternativa, è previsto l'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato per calcolare l'importo della pensione.

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Tali vantaggi non scattano in modo automatico. La lavoratrice deve presentare sempre una richiesta esplicita, anche quando l'Assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia. Questa procedura garantisce che ogni donna possa beneficiare pienamente delle tutele legislative previste dal sistema previdenziale italiano.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Secondo il messaggio dell'Inps del 26 giugno, la lavoratrice interessata deve presentare un'apposita richiesta entro il mese precedente la decorrenza della pensione di vecchiaia. Tale data viene individuata senza tenere conto dell'agevolazione prevista per le lavoratrici madri. L'inottemperanza di questo termine comporta la perdita del diritto al beneficio.

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In assenza di una domanda presentata nei termini previsti, il beneficio non può essere riconosciuto né al momento della trasformazione d'ufficio dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia. Né potrà essere ottenuto successivamente attraverso una ricostruzione del trattamento pensionistico. La rigidità della scadenza è fondamentale per la gestione dei flussi amministrativi.

Come inoltrare la pratica all'istituto previdenziale

Per consentire l'accesso alle agevolazioni, l'Inps ha attivato una specifica istanza denominata "Richiesta benefici lavoratrici madri - Trasformazione AOI in Pensione di Vecchiaia". La domanda può essere presentata attraverso diversi canali ufficiali e sicuri. È possibile inviare la pratica direttamente dal sito dell'Inps, accedendo con Spid di livello 2 o superiore, Carta d'identità elettronica di livello 3, Carta nazionale dei servizi o credenziali eIDAS.

Alternativamente, è possibile rivolgersi agli Istituti di patronato, utilizzando i servizi telematici dedicati. È inoltre possibile inoltrarla telefonicamente al Contact Center Multicanale al numero verde 803 164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164164 da rete mobile. Chi sceglie la via digitale deve seguire il percorso "Pensione e Previdenza", poi "Domanda di pensione", "Aree tematiche", "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci". Successivamente, accedere all'area tematica, selezionare "Nuova prestazione pensionistica" e infine "Pensione di vecchiaia".