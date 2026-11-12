Inps: Perequazione pensioni 2027 da gennaio per tutti, ecco le regole

L'Inps conferma che la rivalutazione al 100% partira' da gennaio 2027 per tutti i pensionati, smentendo i ritardi a marzo. Analisi dettagliata degli importi e delle soglie.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ( Inps) ha chiarito definitivamente i tempi di attuazione della rivisitazione delle pensioni, assicurando che la perequazione all'inflazione sara' effettivamente riconosciuta nel calendario di gennaio 2027. Questo impegno vale per l'intera platea dei percettori di trattamento pensionistico, una categoria che include esplicitamente i soggetti titolari di assegni economici superiori a quattro volte il minimo previsto dalla normativa vigente. L'ente previdenziale ha pertanto smentito con fermezza le voci, diffuse nella giornata di ieri, che ipotizzavano un differimento dell'effetto economico per i trattamenti di importo superiore a 2.447,41 euro, i quali sarebbero stati rivalutati solo a partire dal mese di marzo.

Tempistica Inps e tutela del potere d'acquisto

Secondo le dichiarazioni ufficiali rilasciate dall'ente, nessuna rata pensionistica rimarra' ferma durante i primi mesi dell'anno prossimo 2027. L'Inps ha adottato questa soluzione operativa in stretta linea con le indicazioni fornite dal governo, con l'obiettivo primario di tutelare il potere d'acquisto dei pensionati sin dalla prima erogazione dell'anno. La decisione mira a garantire una copertura immediata contro il costo della vita, evitando che i cittadini possano subire un ritardo nel recepimento degli adeguamenti economici stabiliti dalla manovra finanziaria. Eventuali discrepanze matematiche o differenze di importo derivanti dalle nuove regole di rivalutazione, che al momento sono ancora al vaglio dell'esame parlamentare, verranno regolate attraverso un conguaglio economico successivo. Questa procedura finale servira' esclusivamente a perfezionare gli importi e a bilanciare i calcoli, senza alcun impatto sulla tempistica iniziale del versamento.

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Percentuali di rivalutazione e soglie pensionistiche

Quanto alla determinazione degli importi specifici, la situazione rimane in fase di definizione e ancora in parte incerta, ma l'ipotesi di rivedere al ribasso le percentuali di adeguamento per gli assegni economici di importo piu' elevato e ormai considerata molto concreta. La misura prevista dalla manovra stabilisce una rivalutazione al cento per cento per gli assegni pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps, che e' fissato a 611,85 euro, corrispondenti a un totale di 2.447,4 euro. Per i trattamenti che risultano pari o inferiori a cinque volte il minimo, ovvero 3.059,25 euro, la percentuale di rivalutazione scende all'ottantacinque per cento. Gli assegni superiori a cinque volte il minimo ma inferiori a sei volte, con un limite massimo di 3.671,1 euro, beneficeranno di una rivalutazione del cinquantatré per cento.

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Impatto economico e simulazioni di aumento

Per quanto concerne le fasce piu' alte di reddito pensionistico, la rivalutazione si attesta sul trenta-sette per cento per i trattamenti compresi tra otto volte il minimo e diece volte il minimo, che corrispondono a 6.118,5 euro. Ipotizzando un tasso di inflazione fissato al due virgola nove per cento, le simulazioni indicano che un percettore che percepisce 1.000 euro lordi di pensione dovrebbe registrare nel cedolino un aumento di 29 euro lordi al mese, che nella versione netta diventerebbero circa 20 euro. Un assegno di importo pari a 2.000 euro riceverebbe 58 euro lordi in piu' mensili, corrispondenti a circa 40 euro netti, mentre chi e' titolare di un trattamento pensionistico di 3.000 euro potra' contare su un incremento di 73,95 euro lordi al mese. Si tratta ovviamente di simulazioni previsionali, poiché tutti gli elementi restano ancora in fase di validazione definitiva.

Autorizzazione parlamentare e dati inflazionistici

Le nuove percentuali di rivalutazione devono ancora ottenere il via libera formale da parte del Parlamento, una tappa legislativa imprescindibile per la loro entrata in vigore. Inoltre, il dato riferito all'inflazione del 2026, attualmente ipotizzato al due virgola nove per cento, non e' definitivo e potrebbe subire variazioni in relazione ai dati economici effettivi. L'Inps continua a monitorare l'evoluzione normativa e le stistiche macroeconomiche per garantire la massima precisione nelle successive fasi di applicazione. I pensionati potranno quindi attendere con maggiore tranquillita' l'avvio delle pratiche di adeguamento, sapendo che le loro esigenze economiche saranno prioritarie fin dal primo mese dell'anno.