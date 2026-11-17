L'inquinamento di Villa Minelli ha causato la moria di pesci. Il sindaco Baseggio chiede la denuncia agli eredi Benetton e alla gestione Edizione Property per i danni subiti.

L'incidente avvenuto presso le pertinenze di Villa Minelli ha messo a rischio l'ecosistema acquatico locale a causa dello sversamento illegale di sostanze tossiche. Il sindaco di Conegliano, Antonello Baseggio, ha confermato che Luciano Benetton, curatore personale dei corsi d'acqua, ha riscontrato la morte dei pesci dopo che l'olio esausto è stato riversato nella canaletta collegata ai fossati della proprietà. Questo atto ha interrotto il flusso idrico necessario alla sopravvivenza delle specie acquatiche presenti nell'area.

Il meccanismo dell'inquinamento idrico

Il consorzio di bonifica territoriale è stato costretto a intervenire rapidamente bloccando il flusso d'acqua per procedere alla pulizia della canaletta contaminata. Prima dell'intervento urgente, nei fossati attorno alla villa ne era rimasta presente solo una minima quantità. La chiusura temporanea della canaletta ha svuotato i bacini della famiglia Benetton, costringendo le specie ittiche a soffocare per la mancanza di ossigeno e rimpiazzo idrico.

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La situazione è diventata critica fino a quando il primo cittadino non ha fatto scattare un intervento d'urgenza per salvare la fauna ittica presente. I pesci, privati dell'ambiente naturale, stavano periperendo in condizioni di emergenza ambientale. L'azione tempestiva delle autorità locali ha permesso di evitare danni irreparabili alla biodiversità locale, isolando la fonte dell'inquinamento.

Identificazione dei responsabili e azioni legali

Attualmente le autorità stanno portando avanti un'operazione di caccia alla persona che ha sversato l'olio esausto nella canaletta e nel sifone, avvenuta in pieno centro abitato. L'episodio è stato immortalato da alcune telecamere di sorveglianza private installate nella zona circostante. Le immagini raccolte potrebbero permettere l'identificazione precisa dell'autore del reato già nelle prossime ore.

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Il Comune ha già presentato formale denuncia per l'inquinamento ambientale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale per garantire la sicurezza e raccogliere le prove necessarie. Successivamente, è intervenuto il personale specializzato del consorzio di bonifica per neutralizzare il pericolo chimico. La vicenda, tuttavia, non si chiuderà con la sola azione amministrativa del municipio.

Impatto economico e richiesta di danni

Il sindaco Antonello Baseggio ha esplicitamente richiesto alla famiglia Benetton e a Edizione Property di promuovere azioni legali contro chi ha causato lo sversamento. La motivazione risiede nel fatto che l'inquinamento ha danneggiato anche le pertinenze private di Villa Minelli, andando oltre il semplice danno pubblico. Il Comune ha già agito, ma ora c'è chi ha subito danni diretti alla propria proprietà e non era a conoscenza della gravità della situazione.

Il Comune ha inoltre invitato la famiglia Benetton a cogliere l'occasione della chiusura dell'afflusso di acqua per procedere con la pulizia completa del fossato. Questa operazione è fondamentale per garantire che l'ambiente possa ospitare nuovamente altri pesci in salute. La famiglia è stata coinvolta nel processo di risanamento ambientale per ripristinare lo stato originario del sito.

Salvataggio delle specie ittiche preziose

Carpe, alcune delle quali di oltre 30 anni, vaironi e cavedani sono stati recuperati con successo dalla vigilanza ittica dell'associazione Pescatori Sile. I volontari hanno utilizzato materiale specializzato, incluso ossigeno e strumenti per stordire momentaneamente gli animali, per permettere un trasferimento sicuro. La loro opera di recupero è stata determinante per la sopravvivenza delle specie.

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I pesci salvati sono stati successivamente liberati nelle acque della Piavesella, un fiume sicuro dove possono continuare a vivere indisturbati. L'allarme era scattato dopo la segnalazione di un residente che ha notato i pesci in sofferenza. Il sindaco ha ringraziato il cittadino per aver permesso di intervenire in tempo, evitando un disastro ecologico maggiore.