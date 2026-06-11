Inquinamento e mobilità: le città italiane in bilico

Il dossier, promosso da Kyoto club e dal Dipartimento Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, analizza la qualità dell’aria e la dipendenza dalle auto private in quattordici grandi centri urbani del Belpaio. I dati mostrano un miglioramento della qualità dell’aria rispetto ai limiti attuali ma sono molto distanti rispetto ai nuovi standard europei e alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Come si vive nelle città italiane? Sempre in automobile. A confronto, in termini di inquinamento e mobilità , quattordici grandi centri urbani del Belpaio promuovono un dossier che analizza la qualità dell'aria e la dipendenza dalle auto private.

Secondo i dati, il PM10 continua ad essere un pericolo reale: i superamenti del limite giornaliero, la cui soglia massima è 35, sono stati, nel 2025, 66 a Milano. Seguono Napoli con 63 giornate, Palermo con 59 e Torino con 46. E rispetto ai limiti annuali fissati dalle direttive comunitarie per il 2030, quasi tutte le città ad oggi sarebbero fuori legge. Anche il PM2,5, cioè il particolato fine, presenta concentrazioni ancora elevate, in particolare a Milano.

Non va meglio con il biossido di azoto, tipico inquinante dell'aria causato prevalentemente dal traffico dei veicoli: a Napoli va la ‘maglia nera’ con una media annua di 38 μg/m³, seguita da Milano e Torino con 32 μg/m³, mentre il nuovo limite europeo è pari a 20 μg/m³. I dati mostrano un miglioramento della qualità dell’aria nelle città italiane rispetto ai limiti attuali ma sono molto distanti rispetto ai nuovi standard europei e alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Come invertire questa tendenza? Con meno automobili e più mobilità sostenibile. Che sembra però lontana. Se si considera il trasporto pubblico urbano, in media, le città europee hanno infatti, rispetto alle città italiane, il doppio dell’offerta in termini di posti pro capite per chilometro e cinque volte i chilometri di rete su ferro.

Tutti i centri urbani analizzati, da Nord a Sud, registrano invece una forte dipendenza dalle auto private: a Torino ci sono 822 auto ogni mille abitanti, a Roma 701, Napoli ne conta 610, Palermo 633, Bari 588, a Catania ci sono 807 auto ogni mille abitanti, a Reggio Calabria 711, a Cagliari 696 e a Messina 675. Le città con meno veicoli sono Venezia, per ovvie ragioni, e Genova (469), che hanno in ogni caso valori alti rispetto agli standard europei.

E per chi sceglie le due ruote? Considerando i chilometri di piste ciclabili ogni 100 mila abitanti, Venezia ne ha 77, Bologna 65, Torino 36 e Firenze 33. Al Sud, in pratica, non ci sono spazi ad hoc per chi va in bicicletta: Napoli e Catania hanno tre chilometri di percorsi ciclabili per 100 mila cittadini, Reggio Calabria sei e Messina cinque.

I fondi messi in campo dal PNRR, in questo quadro, non sembrano essere sufficienti e la realizzazione delle opere finanziate è in ogni caso in ritardo. Per Anna Donati, coordinatrice del Gruppo di Lavoro ‘Mobilità sostenibile’ di Kyoto Club, ‘le città stanno facendo degli sforzi per migliorare la situazione ma devono essere sostenute con risorse adeguate, regole snelle, semplificazioni procedurali, investimenti costanti: è quello che chiediamo a governo e parlamento’





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