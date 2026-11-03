Insegnanti tedeschi contro Afd: formazione e neutralità in Sassonia-Anhalt

Gli educatori tedeschi affrontano la sfida dell'estrema destra con nuovi metodi didattici. Analisi del ruolo degli insegnanti e delle normative sulla neutralità politica nelle scuole.

Il panorama educativo tedesco sta affrontando una trasformazione profonda di fronte all'ascesa del partito di estrema destra Alternative für Deutschland, noto come Afd. Questa dinamica è particolarmente evidente in Sassonia-Anhalt, dove il partito ha ottenuto il 43,8 per cento dei consensi il 6 settembre 2026. Gli insegnanti si trovano a dover ridefinire il proprio ruolo professionale, bilanciando l'obbligo di neutralità con la necessità di tutelare i valori democratici nelle aule scolastiche.

Metodo degli scenari di Petrik nelle aule

Andreas Petrik, professore all'università di Halle e unico formatore universitario di educazione civica in Sassonia-Anhalt, ha introdotto una tecnica didattica innovativa per preparare i futensi docenti a scenari politici complessi. Durante i suoi seminari, utilizzati per la formazione di studenti dell'ottavo al dodicesimo anno, Petrik impiega il metodo degli scenari per esplorare le conseguenze di una possibile vittoria dell'Afd alle elezioni federali del 2029. Questa strategia, adattata da modelli scientifici utilizzati per le previsioni climatiche, permette agli aspiranti insegnanti di analizzare come cambierebbe la vita quotidiana e il sistema educativo sotto un governo guidato dall'estrema destra.

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La metodologia di Petrik si fonda su dati scientifici rigorosi applicati alla vita quotidiana degli studenti, che hanno tra i tredici e i diciotto anni. L'obiettivo è fornire agli insegnanti gli strumenti concettuali per gestire dibattiti delicati e rispondere a domande provocatorie da parte degli alunni, come quelle relative a lager e deportazioni. Il professore, che indossa una polo arancione simbolo dell'Unione cristianodemocratica, sottolinea l'importanza di preparare il corpo docente a mantenere saldi i principi democratici anche in contesti politicamente ostili.

Pressioni e timori nel corpo docente

Le istituzioni e i sindacati segnalano una crescente ansia tra gli insegnanti a causa delle pressioni politiche esercitate dall'Afd. Il partito ha intensificato la sua strategia presentando interrogazioni nei parlamenti dei land, utilizzando portali per le segnalazioni e attaccando pubblicamente singoli insegnanti e dirigenti scolastici. Questa campagna di intimidazione ha generato un clima di incertezza diffuso, con molti educatori che temono conseguenze professionali se si esprimono su temi politici sensibili.

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I dati del barometro scolastico 2026, un sondaggio della fondazione Robert Bosch, evidenziano l'entità della preoccupazione. Il 27 per cento dei docenti della Germania orientale dichiara di essere preoccupato dall'obbligo di neutralità in classe. Anche nella Germania occidentale, sebbene la percentuale sia inferiore al 18 per cento, si tratta pur sempre di quasi un docente su cinque che si sente vulnerabile. Eva Gerth, presidente del sindacato del settore istruzione in Sassonia-Anhalt, osserva che gli insegnanti si sentono spesso impotenti di fronte a questa situazione.

David Begrich, esperto di estremismo di destra dell'associazione Miteinander di Magdeburgo e consulente didattico, rileva una diffusa tendenza a evitare argomenti politici in classe. Un'insegnante di Stendal ha raccontato di sentire i colleghi spaventati e confusi sulle limitazioni di ciò che è permesso dire. Questo silenzio autoimposto rischia di svuotare le aule di qualsiasi dibattito costruttivo, lasciando spazio alle narrative dell'estrema destra.

Linee guida sulla neutralità e difesa costituzionale

Per chiarire i ruoli e proteggere gli educatori, il ministro dell'istruzione della Sassonia-Anhalt, Jan Riedel della Cdu, ha emanato una circolare nel gennaio 2026. Il documento stabilisce che la scuola deve mantenere la neutralità rispetto ai partiti, ma senza avallare posizioni razziste, incostituzionali o lesive della dignità umana. Riedel ha invitato i docenti a spiegare agli alunni come l'obbligo di neutralità venga strumentalizzato da forze antidemocratiche per indebolire lo Stato di diritto.

Il ministro ha ribadito che gli insegnanti possono contare sul sostegno ufficiale per opporsi a posizioni contrarie alla costituzione. Ha sottolineato che essere fedeli alla costituzione è un dovere di ogni funzionario pubblico, un concetto che non ha nulla a che vedere con l'ideologia, a differenza di quanto accadeva ai tempi della DDR. Questa posizione cerca di fornire una base legale e morale solida per gli insegnanti che vogliono affrontare le crisi politiche senza violare i principi di imparzialità professionale.

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Nonostante queste direttive, la percezione di rischio rimane alta tra gli educatori. Durante i seminari di Petrik, gli studenti hanno analizzato una tabella con le possibili riforme legislative che un ipotetico governo dell'Afd potrebbe introdurre dal 2029. Le misure, derivate dal programma ufficiale del partito e dalle dichiarazioni dei suoi dirigenti, hanno suscitato dubbi tra gli studenti. Una studentesse con i capelli corti e tinti ha commentato il disorientamento generale, chiedendosi se gli insegnanti potranno ancora svolgere il proprio lavoro in un contesto così polarizzato.