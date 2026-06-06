Inseguimento mortale sul lungomare di Cagliari: famiglia ferita in ribaltamento dopo aggressioni su strada

Una famiglia torna a casa dopo una serata quando due giovani inalterati la inseguono, speronandola fino al ribaltamento sul lungomare Saline. Cinque feriti, arresti per tentato omicidio plurimo aggravato.

Una tranquilla serata di fine aprile si è trasformata in un incubo per una famiglia di Cagliari . Dopo aver lasciato un locale notturno per andare a prendere i figli e un'amica, i genitori hanno accettato di far salire i ragazzi nella loro auto.

All'improvviso due giovani dell'hinterland, evidentemente sotto l'effetto di sostanze, si sono avvicinati al veicolo e hanno iniziato a insultare gli occupanti. Gli insulti hanno presto lasciato spazio a una violenta aggressione: il padre è stato colpito brutalmente davanti agli occhi attoniti della moglie e dei figli. In preda al panico, l'uomo è riuscito a sfuggire alla presa, è risalito al volante e ha accelerato, sperando di mettere al sicuro la sua famiglia. Gli aggressori, però, non hanno lasciato la scena.

Con un'auto simile, hanno iniziato un inseguimento che ha ricordato le scene di un film d'azione. Per diversi minuti i due neomaggiorenni hanno sorpassato la vettura, hanno effettuato manovre di speronamento estreme e hanno colpito ripetutamente il retro dell'auto, costringendo il conducente a lottare per mantenere il controllo. La madre, tra un urto e l'altro, ha tentato di chiamare il numero di emergenza 112, ma le continue vibrazioni del volante le hanno reso difficile parlare.

L'inseguimento è culminato sul lungomare Saline, dove un ultimo speronamento ha fatto perdere totalmente la direzione alla famiglia. L'auto ha sbandato, si è schiantata contro un palo di illuminazione pubblica e si è capovolta, ricoprendo i cinque occupanti di lamiere. Fortunatamente, i soccorsi sono intervenuti rapidamente: la Polizia Locale di Cagliari, i vigili urbani e il personale sanitario hanno estratto tutti gli occupanti, che hanno riportato fratture multiple e gravi traumi fisici e psicologici.

Le immagini di una telecamera di videosorveglianza hanno ripreso l'intero episodio, dall'attacco iniziale al ribaltamento, fornendo prove inconfutabili della natura premeditata dell'azione. L'indagine della Polizia di Stato, supportata dagli accertamenti tecnici dei vigili urbani, ha ricostruito passo dopo passo la dinamica, analizzando le testimonianze, i dati dei tabulati telefonici e i filmati delle telecamere. Gli accertamenti hanno mostrato danni tipici di speronamenti volontari sui due veicoli coinvolti, confermando che non si trattava di un semplice incidente stradale.

Dopo settimane di investigazione, due giovani appena maggiorenni sono stati arrestati e imputati per lesioni personali aggravate e tentato omicidio plurimo aggravato. L'intervento delle forze dell'ordine ha chiuso il cerchio intorno ai responsabili, ma le conseguenze emotive dell'accaduto continueranno a pesare sulla famiglia per molto tempo





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