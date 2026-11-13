Insicurezza digitale e allarmi bombe: ipervigilanza e ansia collettiva

Elisa Stefanati e Maria Zaccagnino spiegano come cyberattacchi e minacce false creano ipervigilanza, analizzando l'impatto psicologico su adulti e bambini.

Una successione di eventi apparentemente scollegati sta alimentando un diffuso senso di insicurezza nella popolazione europea. La psicoterapeuta Elisa Stefanati e la ricercatrice Maria Zaccagnino analizzano come la mente reagisce a minacce continue, portando spesso a stati di ansia generalizzata e ipervigilanza.

Cyberattacchi e minacce bomba: i dati degli eventi recenti

Il 2 novembre sono stati segnalati attacchi informatici in diversi Paesi europei, tra cui Belgio, Svezia, Paesi Bassi, Estonia, Lussemburgo e Irlanda. Gli aggressori hanno interferito con i sistemi di refrigerazione, provocando il deterioramento degli alimenti commerciali.

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Nel settore aereo, le minacce hanno causato deviazioni di rotta e controlli di sicurezza. Un volo Finnair da Helsinki a Roma è stato scortato da caccia italiani, mentre un aereo Aer Lingus da Dublino è stato dirottato verso una base militare francese.

Il 12 novembre, le segnalazioni hanno coinvolto 3.788 scuole, con ben 77 evacuazioni. Le autorità stanno lavorando per distinguere le allarmi privi di riscontri dalle situazioni di reale emergenza. Microsoft sta stabilizzando i servizi Office 365, senza confermare un attacco diretto.

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La risposta neurobiologica all'incertezza e al pericolo

Quando le minacce si moltiplicano, il cervello rilascia adrenalina e cortisolo, preparandosi al combattimento o alla fuga. Questa risposta è fisiologica, ma diventa problematica se si protrae nel tempo senza una minaccia concreta.

L'esposizione continua alle notizie genera uno stato di allerta persistente noto come ipervigilanza. In questa condizione, i soggetti diventano più irritabili, dormono peggio e faticano a concentrarsi. La memoria e l'attenzione ne risentono significativamente.

L'incertezza è particolarmente destabilizzante perché il cervello umano ha bisogno di prevedibilità. Quando non si conoscono gli autori delle minacce o le modalità di reiterazione, risulta difficile elaborare l'evento e ritrovare un senso di controllo.

La perdita di senso di sicurezza negli ambienti quotidiani

La percezione del pericolo non dipende solo dalla gravità oggettiva, ma anche dalla familiarità degli strumenti colpiti. Un attacco ai frigoriferi rende vulnerabili oggetti prima considerati sicuri, mentre un falso allarme rompe la normalità delle lezioni scolastiche.

Anche un guasto alla posta elettronica, pur non essendo pericoloso per l'incolumità fisica, genera difficoltà operative per chi dipende da quel servizio. Il filo conduttore psicologico è la perdita temporanea della sensazione di poter prevedere gli eventi.

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È fondamentale distinguere una risposta di allarme transitoria, del tutto fisiologica, da uno stato di allerta pervasivo. Questa condizione interferisce con il funzionamento quotidiano e può portare a una ricerca costante di segnali di pericolo anche in contesti neutri.

Proteggere bambini e adulti dall'ansia collettiva

Elisa Stefanati, psicoterapeuta EMDR presso il Poliambulatorio AEsthe Medica, sottolinea l'importanza di aiutare i figli a comprendere questi eventi senza generare panico. La spiegazione deve essere chiara e adatta all'età, evitando tecnicismi confusi.

Maria Zaccagnino, collaboratrice del Centro Ricerche e Studi in Psicotraumatologia di Milano, ricorda che l'ansia può essere autentica anche di fronte a minacce false. La protezione psicologica richiede confini riconoscibili e rassicurazioni costanti.

Gli adulti devono modellare un comportamento calmo per trasmettere sicurezza. Limitare il consumo di notizie allarmistiche e favorire attività concrete aiuta a ripristinare il senso di controllo e a ridurre lo stress acumulato negli ultimi mesi.