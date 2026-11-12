Insolvenza Ueno Bank e crisi politica in Paraguay: Peña destituito

La chiusura della Ueno Bank ha innescato una crisi in Paraguay, con la destituzione del presidente Santiago Peña e l'arresto domiciliare del vice Pedro Alliana per le responsabilità finanziarie.

Il 3 novembre segna una svolta drammatica nella storia finanziaria e politica del Paraguay, paese in cui quasi tre milioni di cittadini hanno visto congelati i propri risparmi a seguito dell'insolvenza della Ueno Bank. La crisi, iniziata con l'amministrazione straordinaria imposta dalla Banca Centrale nelle prime ore del mattino, ha trasformato un dissesto bancario in una violenta contestazione istituzionale che ha costretto alla dimissione il presidente Santiago Peña.

Il crollo finanziario e l'impatto sui cittadini

L'evento scatenante è avvenuto alle tre di notte, quando la Banca Centrale ha comunicato pubblicamente lo stato di bancarotta della Ueno Bank, istituto finanziario digitale nato nel 2023 e capace di attrarre quasi metà della popolazione paraguaiana. L'immediata inaccessibilità dei conti attraverso l'applicazione mobile ha provocato un'ondata di panico generalizzato, con proteste esplose in tutto il territorio nazionale che hanno messo a repentaglio la stabilità governativa.

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Marlyn López, insegnante universitaria di 43 anni residente a Piribebuy, a settanta chilometri da Asunción, è una delle migliaia di vittime dirette del crollo. Il suo conto, che conteneva lo stipendio appena versato e i propri risparmi per un totale di 24 milioni di guaraní (circa 3.500 euro), è rimasto bloccato senza preavviso. La situazione le ha lasciato solo 30mila guaraní (4 euro) in contanti, costringendola a dipendere dalla solidarietà di colleghi e amici per affrontare le esigenze quotidiane.

Le cause legali e il ruolo del Gruppo Vazquez

Le indagini della magistratura si concentrano su un presunto schema di prestiti irregolari e sottrazione di fondi a favore delle aziende del Gruppo Vazquez, il conglomerato che controllava la Ueno Bank. I prestiti milionari assegnati senza garanzie adeguate hanno superato di gran lunga la capacità d'indebitamento delle imprese coinvolte, con il denaro finale riversato nelle casse di altre società del gruppo stesso.

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La Ueno Bank custodiva inoltre 850 milioni di dollari di fondi pubblici, rendendo la natura pubblica di parte di questi asset un elemento centrale della denuncia. La crescita vertiginosa della banca digitale era stata accompagnata da decisioni politiche che ora sono oggetto di accurato scrutinio, mentre la Banca Centrale non ha ancora rimborsato alcuna parte dei depositi privati, nonostante gli annunci di anticipi per circa metà dei clienti.

La rimozione di Santiago Peña dal potere

La crisi ha raggiunto il culmine il 6 novembre, quando il parlamento paraguaiano ha destituito il presidente conservatore Santiago Peña, riconoscendolo responsabile di cattivo esercizio delle proprie funzioni. La decisione legislativa è arrivata dopo che Peña aveva ripetutamente rassicurato la popolazione sulla solidità del sistema finanziario, definendo infondate le denunce di irregolarità e classificandole come parte di una campagna mediatica mirata.

Peña, che era stato anche azionista della Ueno Bank, si è trovato a dover affrontare le conseguenze della sfiducia accumulata in poco tempo. La sua promessa che "il denaro è al sicuro" si è rivelata falsa, erodendo non solo i risparmi dei cittadini ma anche la fiducia generale nelle istituzioni preposte al controllo del sistema finanziario nazionale.

Nuova leadership e misure punitive

In seguito alla destituzione di Peña, il vice presidente Pedro Alliana è stato nominato per sostituire il dimissionario alla guida del paese. Tuttavia, la responsabilita' penale sembra non aver risparmiato nemmeno i vertici dell'esecutivo precedente, poiché la procura ha disposto l'arresto domiciliare per Peña il giorno dopo la sua rimozione, in relazione alle sue responsabilità nella crisi provocata dalla chiusura della Ueno.

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I dirigenti della Ueno Bank sono stati arrestati nel giro di 72 ore, trasformando un'emergenza economica in una crisi politica a tutto tondo. Il caso ha messo in luce le fragilità di un modello di controllo bancario che sembrava aver garantito sicurezza ai depositanti, lasciando ora il paese con un nuovo governo e un debito di fiducia verso le istituzioni che deve essere riacquistato nei mesi a venire.