Instagram: Nuove Restrizioni per Under 18 in Italia, Basate sui Criteri dei Film Vietati ai Minori di 13 Anni

Instagram introduce in Italia nuove restrizioni per gli utenti under 18, allineandosi ai criteri di classificazione dei film vietati ai minori di 13 anni. L'aggiornamento, già attivo in altri paesi, include filtri sui contenuti, limitazioni di ricerca e nuove impostazioni per genitori, mirando a garantire un ambiente online più sicuro per gli adolescenti.

A partire da oggi, l'esperienza su Instagram per gli under 18 in Italia si trasforma significativamente, con l'introduzione di nuovi filtri e restrizioni basate sui criteri di classificazione dei film vietati ai minori di 13 anni. Questo aggiornamento, che segue il lancio degli Account per Teenager avvenuto lo scorso anno, rappresenta un passo importante per garantire un ambiente online più sicuro e appropriato per gli adolescenti.

La piattaforma, di proprietà di Meta, ha implementato questa nuova configurazione per impostazione predefinita, posizionando tutti gli utenti under 18 nella categoria '13+'. Ciò significa che i giovani utenti visualizzeranno contenuti simili a quelli considerati adatti a un pubblico di almeno tredici anni, con un focus particolare sulla protezione da contenuti potenzialmente dannosi o inappropriati.\Le modifiche introdotte mirano a proteggere gli adolescenti su molteplici fronti. Oltre alle protezioni già esistenti, che impediscono la raccomandazione di contenuti sessualmente allusivi, immagini disturbanti e la promozione di tabacco o alcol, i nuovi filtri estendono le restrizioni su una vasta gamma di contenuti. I post con linguaggio forte, acrobazie rischiose e contenuti che potrebbero incoraggiare comportamenti dannosi verranno nascosti o non raccomandati. Gli adolescenti non potranno più seguire account che condividono regolarmente contenuti inappropriati per la loro età, né visualizzare tali contenuti nel feed, nelle Storie o nei Reels, anche se pubblicati da account già seguiti. Anche i termini di ricerca problematici verranno bloccati per un'ampia gamma di argomenti per adulti, come 'alcol' o 'contenuti violenti'. Meta sta lavorando attivamente per garantire che questi termini restino bloccati anche in caso di errori di ortografia, rendendo l'esperienza di navigazione ancora più protetta. Inoltre, i link a contenuti inappropriati ricevuti via messaggio diretto non potranno essere aperti, e anche le interazioni con l'intelligenza artificiale (IA) saranno adeguate, impedendo alle IA di fornire risposte non adatte all'età dei minori.\Per mitigare i tentativi di aggiramento delle restrizioni, Meta utilizzerà la tecnologia di previsione dell'età per mantenere attive le protezioni, indipendentemente dall'età dichiarata durante la registrazione. Questa misura è cruciale per garantire che le restrizioni siano efficaci e che gli adolescenti siano effettivamente protetti. In aggiunta a queste nuove impostazioni predefinite, Meta introduce anche un'opzione chiamata 'Contenuti limitati', progettata per i genitori che desiderano un livello di controllo ancora maggiore sull'esperienza online dei propri figli. Attivando questa impostazione, i genitori potranno filtrare ulteriori contenuti rispetto allo standard '13+', e gli adolescenti non potranno né visualizzare né lasciare commenti sotto i post. Meta sottolinea l'importanza del coinvolgimento dei genitori in questa evoluzione, affermando che questi cambiamenti sono stati modellati anche grazie al contributo diretto delle famiglie. L'obiettivo è quello di creare un ambiente digitale più sicuro per gli adolescenti, offrendo al contempo ai genitori gli strumenti necessari per guidare e monitorare l'esperienza online dei propri figli, assicurando che Instagram rimanga una piattaforma adatta a tutte le età e promuovendo un'esperienza online più responsabile e consapevole





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