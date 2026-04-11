Instagram: ora si possono modificare i commenti

Instagram introduce la possibilità di modificare i commenti pubblicati entro 15 minuti, semplificando la correzione di refusi e affinando la comunicazione. La funzione, già disponibile per i messaggi diretti, si estende ora ai commenti, con l'etichetta 'Modificato' per garantire la trasparenza. Ulteriori aggiornamenti riguardano la sicurezza, con miglioramenti per gli account degli adolescenti.

Instagram ha introdotto una novità di piccole dimensioni, ma molto attesa nell'uso quotidiano: la possibilità di modificare i commenti pubblicati, senza dover più ricorrere alla laboriosa procedura precedente che implicava la cancellazione e la riscrittura completa del commento.

L'annuncio ufficiale è stato diffuso il 9 aprile 2026 attraverso i canali ufficiali del social network, stabilendo una finestra temporale di 15 minuti dalla pubblicazione entro la quale il testo può essere corretto più volte. In Italia, questa funzionalità è già stata avvistata nei primi test pubblicati nelle ore successive all'annuncio, sebbene il rilascio sia graduale e possa comparire su alcuni account prima che su altri. I commenti si avvicinano così alla gestione già adottata da Instagram per i messaggi diretti, dove la modifica era stata introdotta nel 2024. Questo aggiornamento si rivela particolarmente utile per correggere refusi, errori di battitura o semplicemente per affinare il proprio pensiero dopo aver inviato il commento. La trasparenza è garantita, poiché, sotto il commento modificato, compare l'etichetta “Modificato”, esattamente come avviene su altre piattaforme, come ad esempio WhatsApp, mentre la versione originale del commento rimane celata agli altri utenti, preservando così l'integrità della conversazione. \Modificare un commento su Instagram è ora un'operazione estremamente semplice. Dopo aver pubblicato un commento, si hanno a disposizione 15 minuti per apportare modifiche. In questo lasso di tempo, il numero di correzioni è illimitato, consentendo anche dieci o più modifiche, purché si resti entro il limite temporale dei 15 minuti. È importante sottolineare che è possibile intervenire solo sul testo del commento, mentre eventuali elementi visivi associati, come immagini o GIF, rimangono invariati. Dal punto di vista pratico, questa novità si manifesta principalmente sull'app mobile. Instagram ha annunciato la distribuzione della funzione, e i primi riscontri pubblici mostrano la sua disponibilità sull'app per smartphone. Il rilascio potrebbe richiedere ancora qualche giorno o settimana per gli account che al momento non la visualizzano. Per modificare un commento o un messaggio su smartphone, è sufficiente individuare la voce “Modifica” accanto o sotto il proprio commento pubblicato. Una volta toccato questo comando, si potrà correggere il testo e confermare l'aggiornamento. Se sono trascorsi più di 15 minuti dalla pubblicazione, il pulsante “Modifica” non sarà più disponibile. Qualora il pulsante non comparisse immediatamente, anche entro il tempo previsto, è probabile che l'account non abbia ancora ricevuto l'aggiornamento, oppure che sia necessario aggiornare l'app all'ultima versione disponibile. E per quanto riguarda la piattaforma PC? Attualmente, la possibilità di modificare i commenti su PC non è stata implementata, mentre è possibile modificare i messaggi diretti, funzionalità già disponibile dal 2024. Nella conversazione, è necessario aprire le opzioni accanto al messaggio inviato, selezionare “Modifica”, aggiornare il testo e premere invio per sostituire il messaggio originale. Anche in questo caso, la finestra utile per la modifica è di 15 minuti, e un messaggio può essere modificato fino a cinque volte, con l'indicazione “Modificato” visibile nella chat.\Questo nuovo strumento si inserisce in una fase in cui Instagram sta affinando l'esperienza utente con interventi mirati, seppur di piccola portata, ma comunque percepibili, mentre continua a investire risorse anche nell'ambito della sicurezza. Oltre alla funzione di modifica dei commenti, che rende la piattaforma più flessibile e meno “punitiva” per chi scrive velocemente, Meta sta costantemente aggiornando le protezioni degli account degli adolescenti. Questi account, ad esempio, hanno impostazioni più protettive attivate automaticamente, e per i minori di 18 anni è stato introdotto un filtro dei contenuti basato sulla classificazione, con un rollout iniziale in Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada. Alla fine di febbraio 2026, la società ha annunciato nuovi avvisi per i genitori che hanno attivato il collegamento di supervisione con l'account del figlio, che vengono inviati quando un adolescente prova ripetutamente a cercare termini legati a suicidio o autolesionismo. Interpretando questo contesto, la possibilità di modificare i commenti dimostra l'impegno di Instagram a semplificare l'utilizzo della piattaforma, ma anche a rafforzare la sorveglianza sui punti considerati più vulnerabili





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