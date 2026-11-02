Insulti sessisti ad Maria Sole Ferrieri Caputi dopo Como-Venezia: le condanne di Manetti e Camici

Maria Sole Ferrieri Caputi insultata per un rigore revocato a Como-Venezia. Le assessorе Manetti e Camici condannano i misogini 'vai a fare il sugo'.

Lo stadio Sinigaglia di Como ha fatto da palcoscenico a un episodio di profonda gravità durante la partita Como-Venezia, quando l'arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi è stata oggetto di insulti sessisti captati in diretta televisione dai microfoni di bordocampo. Le frasi offensive, che invitavano l'arbitro a svolgere mansioni domestiche stereotipate come cucinare la pasta al sugo o pulire la casa, hanno scatenato una dura reazione immediata da parte delle istituzioni locali e regionali, che hanno condannato con fermezza tali comportamenti discriminatori.

Il momento scatenante del rigore revocato

L'incidente si è verificato nei frangenti immediatamente successivi alla decisione dell'arbitro di revocare un calcio di rigore inizialmente assegnato. La vicenda, ricostruita anche dalle autorità, vede Maria Sole Ferrieri Caputi prendere la decisione iniziale, per poi annullarla dopo essere stata richiamata dall'intervento del VAR. Secondo le testimonianze raccolte, la dinamica dell'assegnazione e della successiva revoca rientra nella normalità delle procedure arbitrali moderne, ma è diventata il pretesto per scaricare aggressività misogina su una donna che esercita il proprio ruolo con professionalità.

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La condanna politica di Cristina Manetti

Cristina Manetti, assessora della Regione Toscana, ha espresso la sua totale solidarietà e la più ferma condanna verso gli insulti rivolti all'arbitro livornese. La politica ha sottolineato come sia inaccettabile che una donna impegnata nel proprio lavoro, specialmente in un ruolo di autorità come quello di direzione di una partita di calcio, possa diventare bersaglio di offese e discriminazioni basate esclusivamente sul suo genere. Manetti ha ricordato di aver già premiato Maria Sole Ferrieri Caputi con il Pegaso delle Donne, riconoscendo il suo valore e il suo contributo allo sport, e ha ribadito l'impegno della Regione Toscana nel contrasto agli stereotipi.

La posizione dell'amministrazione di Livorno

Libera Camici, vicesindaca di Livorno con delega alle Pari Opportunità, ha espresso la piena solidarietà dell'intera amministrazione comunale, sottolineando il legame profondo che unisce l'arbitro alla sua città natale. Camici ha definito Maria Sole Ferrieri Caputi un'eccellenza per Livorno e per l'intero panorama sportivo italiano, ricordando il suo primato storico come prima donna ad arbitrare in Serie A e la sua formazione nella sezione AIA locale. La vicesindaca ha categoricamente respinto l'idea che tali frasi possano essere ascritte al tifo sportivo o alla critica, definendole invece attacchi diretti contro una donna nel momento in cui svolge le sue mansioni professionali.

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L'impatto sul linguaggio dello sport italiano

La vicenda ha sollevato una riflessione urgente sul linguaggio utilizzato negli stadi e nella vita quotidiana, con le istituzioni che chiedono un cambio di passo culturale. Le autorità hanno fatto notare che nessuna donna dovrebbe sentirsi dire quale sia il proprio posto nella società o nel mondo del lavoro per il solo fatto di svolgere una professione, indipendentemente dalla sua visibilità. L'episodio di Como-Venezia non è considerato un fatto isolato, ma un segnale allarmante che richiede un impegno collettivo per garantire che il progresso nello sport e nelle istituzioni non sia compromesso da pregiudizi sessisti.

Prospettive future e impegno istituzionale

Le iniziative di Cristina Manetti e Libera Camici dimostrano la volontà di non lasciare impuniti i comportamenti discriminatori e di lavorare attivamente per un ambiente sportivo e sociale più inclusivo. L'assessora regionale ha dichiarato che la Toscana continuerà a supportare le donne in ogni ambito professionale e sociale, proteggendole da stereotipi e discriminazioni. Allo stesso modo, l'amministrazione di Livorno punta a trasformare questa occasione di scandalo in un momento di crescita civica, invitando la comunità a riflettere sulla necessità di un rispetto reciproco che trascenda i confini del campo da gioco e che riconosca il merito individuale al di là del genere.