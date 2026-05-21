Intasamentointerno della maggioranza dopo il referendum e nuovi scontri di centrodestra

La sintesi degli emendamenti politica primo maggio si avvicina ma sulla definizione del salario giusto e di un ammortizzatore sociale su企業の subpagamento di lavoratori incide un ampio fronte di discussione. Sono emendamenti che dovrebbero essere favorevoli alle parti opposte del governo ma si aggiungono confusione e divergenze.

Fabio Caressa: "Io e Benedetta Parodi paghiamo le vacanze a mezza"; Money Road? Funziona perché è un reality autentico Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia ogni giorno c'è un nuovo suolo di scontro all'interno della maggioranza.

A scaldare gli animi nel centrodestra di governo ci pensa il decreto primo maggio firmato dalla ministra del Lavoro Marina Calderone. Il provvedimento è alla Camera ed è stato inondato di emendamenti, molti dei quali firmati dagli stessi partiti che teoricamente dovrebbero essere favorevoli. L'arena dello scontro è la commissione Lavoro di Montecitorio presieduta dal meloniano Walter Rizzetto.

Il decreto è frutto del lavoro della ministra Calderone e del sottosegretario Claudio Durigon, vicesegretario della Lega che spesso ha rappresentato le idee di Salvini non sempre in linea con le volontà degli alleati. Nelle scorse ore i deputati hanno presentato le loro proposte di modifica, che verranno presumibilmente votate a partire dai primi giorni di giugno.

Molte proposte di modifica probabilmente saranno carta straccia ma è significativo intanto vedere come la maggioranza si muova anche in ordine sparso su un tema - quello del lavoro - appannaggio spesso dello schieramento avversario. La sintesi sugli emendamenti è ancora lontana dall'essere raggiunta ed è la Lega a preoccupare maggiormente il dicastero presieduto da Calderone.

Matteo Salvini nelle scorse ore non ha escluso l'ipotesi di un voto anticipato rispetto alla scadenza naturale della legislatura e il suo partito prova a inserire qualche modifica nel decreto primo maggio. Uno di questi emendamenti punta a introdurre la retroattività degli aumenti nei rinnovi contrattuali avvenuti in ritardo. Una questione che divide i sindacati ma agita pure la stessa Confindustria.

Spetterà al ministero del Lavoro - attraverso un parere - dire la propria nel tentativo di scongiurare l'ennesima divisione nell'esecutivo visto che i meloniani non sembrano poi così favorevoli rispetto a questa proposta. Ma a scatenare gli attriti all'interno della maggioranza ci pensa poi uno degli assi portanti del provvedimento: il "salario giusto". Stando al testo esso viene basado sul "trattamento economico complessivo" (Tec), privo ancora di definizione.

Meloniani e leghisti vogliono intervenire su questo aspetto e hanno presentato emendamenti che puntano ad escludere dalla definizione le componenti variabili della retribuzione. Battisti d'Italia però vuole dare voce in capitolo ai sindacati, prevedendo che ci siano dei tavoli successivi in grado di stabilire quali saranno le componenti obbligatorie del Tec. Ma una soluzione di questo tipo rischierebbe di rallentare l'efficacia del decreto.

Sul provvedimento firmato da Calderone va in scena poi l'ennesimo tentativo del centrodestra di proporre uno scudo per le imprese che sottopagano i lavoratori, prevedendo che in caso di vittoria del lavoratore in tribunale l'adeguamento dello stipendio inizi soltanto dal momento in cui è stato presentato il ricorso. E senza la previsione di arretrati. Forza Italia e Lega ci riprovano quindi con una norma che era stata cassata in provvedimenti precedenti per via del"no" del Quirinale.

Infine l'ultimo emendamento che sta provocando non poche polemiche è un emendamento firmato dalla Lega. Il partito di Matteo Salvini infatti vuole rendere nulli i contratti non rinnovati per sei anni





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