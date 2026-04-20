Intelligence nella bufera: indagato l'ex vicedirettore del Dis Giuseppe Del Deo

Inchiesta della Procura di Roma su un presunto giro di dossieraggi illeciti e distrazione di fondi pubblici: coinvolto l'ex vicedirettore del Dis Giuseppe Del Deo in relazione a contratti sospetti con una società di biometria.

Un vero e proprio terremoto sta scuotendo le fondamenta dell’intelligence italiana dopo l’avvio di una complessa inchiesta condotta dalla Procura di Roma. Al centro delle attenzioni degli inquirenti figura il nome di Giuseppe Del Deo , ex vicedirettore del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che ha concluso il suo incarico nell’aprile del 2025.

La figura di Del Deo, che vanta un passato di rilievo anche all’interno dell’Aisi, è ora al vaglio degli investigatori del Ros dei Carabinieri, che nella mattinata odierna hanno eseguito una vasta serie di perquisizioni delegate dal pool coordinato dal procuratore aggiunto Stefano Pesci insieme alle sostitute Alessia Natale e Vittoria Bonfanti. L’inchiesta si articola su due binari paralleli che si intrecciano in un quadro investigativo di estrema delicatezza istituzionale. Il primo filone riguarda la cosiddetta Squadra Fiore, un gruppo clandestino composto da ex appartenenti alle forze dell’ordine. Il sodalizio è finito nel mirino della magistratura con accuse pesanti che spaziano dall’accesso abusivo a sistemi informatici alla violazione della privacy, fino all’esercizio abusivo della professione, attività che sarebbero state finalizzate alla creazione di dossier riservati. È proprio attraverso le intercettazioni captate nell’ambito di questo segmento investigativo che il nome di Del Deo è emerso con insistenza, portando gli inquirenti ad approfondire i legami tra il mondo dell’intelligence e queste attività parallele. Il secondo filone, che vede direttamente coinvolto l’ex vicedirettore del Dis, riguarda ipotesi di reato quali peculato e truffa, legate a presunte irregolarità nella gestione di ingenti somme di denaro pubblico. Secondo la tesi accusatoria formulata dai magistrati capitolini, al centro della vicenda vi sarebbe una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Questi fondi sarebbero stati erogati attraverso contratti stipulati dai servizi segreti in favore di una società definita dagli inquirenti come vicina agli indagati: la Sind, realtà specializzata in sistemi di riconoscimento facciale e tecnologie biometriche. La società era gestita, all’epoca dei fatti presi in esame, da Enrico Fincati, anch’egli iscritto nel registro degli indagati. Nel medesimo procedimento compare inoltre il nome di Carmine Saladino, ex capo e fondatore di Maticmind, su cui pende l’accusa di truffa. Le indagini, che mirano a far luce su vicende iniziate nel 2022, coinvolgono in totale sette persone, delineando uno scenario che solleva interrogativi cruciali sulla trasparenza e sulla correttezza delle procedure di appalto e gestione dei fondi destinati alla sicurezza nazionale e all’innovazione tecnologica nel settore dell’intelligence





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