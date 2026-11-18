Jay Clayton smentisce legami con attacchi cyber. La crisi IT colpire trasporti e banche. Critiche all'amministrazione Trump.

Il Direttore dell'Intelligence Nazionale (DNI) Jay Clayton ha dichiarato mercoledì che le recenti e massicce interruzioni ai sistemi critici negli Stati Uniti non costituiscono un attacco coordinato né sponsorizzato da uno Stato. Questa affermazione è arrivata mentre l'amministrazione del presidente Donald Trump affronta un'ondata crescente di critiche e interrogativi pubblici sulla gestione della crisi tecnologica che ha colpito il paese.

Deny coordinated cyberattack link

Clayton ha ribadito durante un'audizione davanti alla Commissione per la sicurezza interna della Camera dei Rappresentanti che le interruzioni sono da attribuire a problemi di manutenzione e cambiamenti tecnici isolati. "Capisco che la tempistica di questi incidenti possa sollevare interrogativi, ed è giusto che sia così. Il popolo americano dovrebbe porci queste domande", ha affermato il responsabile dell'intelligence, sottolineando che non vi sono prove di una minaccia estera o interna organizzata.

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Week of critical system failures

La sequenza di eventi destabilizzanti ha interessato ogni giorno feriale tra giovedì e martedì, con impatti a catena su settori vitali dell'economia e della società americana. Tra i principali disservizi figurano un blocco nazionale del traffico aereo, un'interruzione globale dei servizi di posta elettronica di Microsoft e una temporanea indisponibilità della rete dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NSA). Inoltre, sono stati segnalati disservizi presso JPMorgan Chase per alcune attività bancarie, un guasto tecnologico di United Airlines che ha ritardato circa 150 voli, e un'interruzione di Apple che ha interessato iCloud e Apple Pay.

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Policymakers and public safety concerns

Il blocco del traffico aereo, il più lungo dall'attacco dell'11 settembre 2001, è stato innescato dall'installazione di un router in Arkansas. Il Segretario alla Sicurezza Interna Markwayne Mullin ha definito la gestione della situazione un "successo" poiché migliaia di aerei sono atterrati prima della ripresa dei voli. Tuttavia, il deputato democratico Bennie Thompson ha criticato duramente il Segretario per aver preso un jet privato per assistere a una partita di football universitario durante le interruzioni, definendo la leadership dell'amministrazione Trump irresponsabile e interessata solo ai propri interessi.

Expanding threats and political fallout

Oltre alle questioni domestiche, Clayton ha avvertito che le minacce provenienti dall'Iran sono aumentate sostanzialmente, anche se non ha collegato queste minacce alle interruzioni interne. Il Segretario di Stato Marco Rubio, parlando da Manila, ha riconosciuto che gli eventi sono "sconcertanti" ma ha confermato che non vi è "zero evidenza" che siano stati causati da attori malintenzionati. Nel frattempo, gli esperti esprimono preoccupazione per l'uso crescente dell'intelligenza artificiale da parte degli hacker per lanciare intrusioni su larga scala.