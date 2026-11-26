Buckingham Palace adotta algoritmi per sicurezza e assunzioni. Re Carlo III esplora l'IA nonostante lo scetticismo, mentre Meghan Markle la usa per progetti sociali.

L' intelligenza artificiale ha ufficialmente fatto il suo ingresso a Buckingham Palace, rivoluzionando le procedure interne attraverso un mix di algoritmi innovativi e tradizioni millenarie. La Corona sta modernizzando ogni settore, dalle misure di sicurezza alla selezione del personale, per mantenere la propria rilevanza nel mondo contemporaneo. Sebbene la famiglia reale affronti con cautela queste tecnologie, l'adozione di nuovi protocolli dimostra un chiaro intento di adattarsi all'era digitale senza perdere la propria identità storica.

Sicurezza e Assunzioni Guidate dagli Algoritmi

Il dipartimento delle Risorse Umane sta gestendo l'integrazione delle nuove tecnologie per rendere l'amministrazione reale sempre più efficiente. Per le nuove posizioni di assistenti del Re, viene effettuato un primo scrutinio basato su appositi algoritmi che filtrano i candidati. Tuttavia, esiste un divieto severo: sono assolutamente proibite le candidature stilate interamente dall'intelligenza artificiale, così come è vietato l'uso di assistenza algoritmica in tempo reale durante i colloqui di lavoro.

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I cambiamenti più visibili riguardano l'organizzazione delle misure di sicurezza durante gli eventi pubblici. La polizia impiega sofisticati sistemi di sorveglianza assistiti da IA e il riconoscimento facciale in tempo reale per monitorare la folla e identificare potenziali minacce. All'interno di Buckingham Palace e Kensington Palace, le residenze associate a Re Carlo III e al Duca di Cambridge, vengono utilizzati sensori avanzati per garantire la protezione delle figure reali.

Lo Scetticismo del Re e il Caso Meghan Markle

Re Carlo III si mostra scettico nei confronti di queste innovazioni, non possedendo neppure un telefono cellulare e non definendosi un esperto di tecnologia. Nonostante questa iniziale resistenza, il Re ha esplorato attivamente le potenzialità dell'IA, partecipando a diverse discussioni e forum sui pericoli della tecnologia. A settembre, ha riunito i massimi dirigenti per discutere di come assistere i giovani nello sviluppo di competenze digitali e creative.

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Allo stesso tempo, Meghan Markle non rimane indietro nell'uso di queste tecnologie. Il suo brand ha lanciato un calendario generato con l'IA da terze parti, accompagnato da didascalie sensazionalistiche. Inoltre, Meghan sta collaborando con il progetto "Homelessness Data Lab". Grazie agli algoritmi, questa iniziativa riesce a prevedere casi potenziali di crisi abitativa, un metodo di prevenzione difficile da attuare senza il supporto dell'IA e che mira a sradicare il problema dei senzatetto nel giro di cinque anni.

False Notizie e Controllo dei Contenuti Royal

La famiglia reale affronta con preoccupazione i rischi legati alla manipolazione digitale, come la clonazione vocale e la creazione di immagini false. Sono state diffuse bufale che vedevano Re Carlo III e il Duca di Cambridge promuovere schemi fraudolenti legati alle criptovalute. Inoltre, la manipolazione della foto di Catherine, Duchessa di Cambridge, pubblicata per la Festa della Mamma del 2024, ha portato a un rafforzamento del controllo sui materiali di comunicazione ufficiali.

Per tutelare l'autenticità, a corte è assolutamente vietato scrivere o editare discorsi, corrispondenza e fotografie ufficiali utilizzando l'intelligenza artificiale. Queste attività restano affidate esclusivamente a professionisti umani soggetti a verifiche rigorosissime. Questa misura è stata adottata per prevenire la diffusione di contenuti generati da modelli che potrebbero produrre narrazioni distorte o dannose per l'immagine pubblica della famiglia reale.

Utilizzo dell'IA per Consulenza e Rischi sulla Privacy

Per quanto riguarda la consultazione su problemi delicati, come le crisi costituzionali causate dal Prince Andrew e dai Sussex, i collaboratori a corte sono autorizzati a utilizzare l'IA solo per semplici compiti amministrativi. Consultare la tecnologia inserendo informazioni dettagliate sulle dinamiche familiari su server esterni viola i rigorosi standard di sicurezza della Corona. Il rischio di violazioni della privacy è considerato molto alto.

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Niente vieta, tuttavia, di consultare l'IA su informazioni molto frammentarie e del tutto prive di dettagli troppo personali. I collaboratori possono utilizzare questi strumenti per brainstorming e per trovare suggerimenti generali, ma devono evitare di inserire dati sensibili. La tentazione di delegare la risoluzione delle crisi familiari all'algoritmo sarà forte, ma la famiglia reale non ammetterà mai apertamente questa dipendenza, preferendo mantenere un profilo di cautela istituzionale.