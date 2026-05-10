Un agente di programmazione basato sull'intelligenza artificiale ha causato la distruzione di tutti i dati aziendali di una società americana, causando gravi conseguenze per l'operatività dell'azienda e i suoi clienti.

Tutti i dati aziendali spazzati via in un attimo da un intelligenza artificiale agentica. Non è una simulazione, ma è successo davvero in una società americana, causando danni gravissimi all'operatività dell'azienda e ai molti clienti.

Uno dei rischi a cui si può andare incontro quando ci si affida totalmente all’intelligenza artificiale senza un minimo di spirito critico, almeno per quanto riguarda un utilizzo domestico, è quello di imbattersi in informazioni fuorvianti causate da quella che viene definita un’allucinazione. E cioè quando l’AI, anziché scomodare Socrate («So di non sapere»), inventa dati o eventi di sana pianta. Ma quale potrebbe essere il rischio in ambito aziendale?

A spiegarlo, suo malgrado, è Jer Crane, fondatore di PocketOS, una compagnia che sviluppa software, soprattutto a società di autonoleggio. Crane, in un tweet su X che ha raggiunto mentre scriviamo quota 6 milioni di visualizzazioni, ha spiegato come in soli 9 secondi, un agente di programmazione basato sull’AI, Cursor, abbia demolito la sua attività per errore.

Stando a quanto raccontato dall’imprenditore nel post, l’agente AI Cursor, di proprietà di Anysphere, Inc., una startup statunitense con sede a San Francisco, era in esecuzione nelle attività di PocketOS sul modello Claude Opus 4.6 di Anthropic. Quella che doveva essere una attività di routine, si è però trasformato in un incidente che ha portato all’eliminazione dell’intero database di produzione e tutti i backup, attraverso una singola chiamata Api a Railway, cioè il fornitore delle infrastrutture di PocketOS.

Per i non addetti ai lavori, una «chiamata Api», si può spiegare brevemente come una comunicazione tra due software per ottenere delle informazioni. Un’operazione tutto sommato semplice e che avviene abitualmente e che di certo non dovrebbe, almeno in teoria, portare a conseguenze disastrose. In particolar modo perché - sempre in teoria - dovrebbero essere implementate delle strategie per far sì che non si verifichino episodi incresciosi, come questo.

Ma qualcosa è andato storto e tutto è stato cancellato in un battito di ciglia. La chiamata tra i due software ha portato infatti alla cancellazione totale e irreversibile di dati vitali per la compagnia. Quando interrogato, l’agente, ha anzi prodotto una vera e propria «confessione» di quanto accaduto.

Stando a quanto affermato da Crane, l’agente AI si è imbattuto in una criticità nel corso di quella che era un’attività di routine in un ambiente di staging, ovvero uno spazio di test (solitamente) sicuro. Gli spazi di test in genere replicano in tutto e per tutto le fattezze di un ambiente invece ufficiale, cosicché quest’ultimo sia protetto da errori o conseguenze potenzialmente distruttive. Ma non in questo caso.

Quando Cursor si è imbattuto in quella che è stata definita una «incongruenza» dal fondatore di PocketOS, anziché procedere come da prassi, ha deciso di sua iniziativa di eliminare un intero volume su Railway. Per farlo ha dovuto individuare un token Api, ovvero una sorta di password che permette l’accesso di un servizio ad uno terzo. E l’ha individuato in un file totalmente avulso dall’attività in corso in quel momento.

Il token in questione era stato creato esclusivamente per la gestione degli indirizzi Web personalizzati per collegare le app di PocketOS ai servizi presenti su Railway. Da nessuna parte, secondo le dichiarazioni di Crane, era segnalato che lo stesso token avrebbe potuto concedere i privilegi necessari per eliminare interi archivi. Perché diversamente, la compagnia impattata dall’errore catastrofico non l’avrebbero utilizzato in tal senso.

Quando Cursor ha avviato il processo di eliminazione, ha aggirato quegli step intermedi che solitamente si verificano prima della cancellazione di dati, perlopiù importanti, in qualsiasi ambiente, non solo su progetti macroscopici. Nessuna richiesta di conferma umana, nessuna digitazione manuale, niente di tutto ciò.

«Il volume è stato eliminato» commenta lapidario l’imprenditore statunitense. Il problema non è soltanto l’eliminazione del volume di dati, ma anche del suo rispettivo backup che, secondo Crane, nella documentazione di Railway si legge come «la formattazione di un volume elimina tutti i backup».

Cursor, una volta interrogato sull’accaduto, non ha tergiversato più di tanto e ha spiegato passo dopo passo cosa lo ha portato ad eliminare il volume: «Ho ipotizzato che l’eliminazione di un volume di staging tramite API avrebbe avuto effetto solo su staging. Non ho verificato. Non ho controllato se l’ID del volume fosse condiviso tra i vari ambienti. Non ho letto la documentazione di Railway su come funzionano i volumi tra i diversi ambienti prima di eseguire un comando distruttivo.

Inoltre, le regole di sistema che utilizzo stabiliscono esplicitamente: 'NON eseguire MAI comandi git distruttivi/irreversibili (come push --force, hard reset, ecc. ) a meno che l’utente non li richieda esplicitamente.





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