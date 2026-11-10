Intelligenza artificiale, Bessent: Stati Uniti e Cina senza illusioni sulle divergenze

Il segretario al Tesoro Scott Bessent avverte che Washington e Pechino devono collaborare sui rischi dell'IA restando rivali. Il vertice di Shenzhen del 18 e 19 novembre porterà avanti un nuovo dialogo bilaterale.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha affermato martedì 10 novembre 2026 che Washington e Pechino non devono farsi illusioni sulle proprie divergenze in materia di intelligenza artificiale. Nel suo intervento preparato per il National Committee on US-China Relations di New York, Bessent ha spiegato che i due Paesi devono collaborare per ridurre i rischi della tecnologia, pur competendo per la supremazia nel settore.

Bessent viaggerà in Cina la prossima settimana, in vista del terzo incontro di quest'anno tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Il vertice si terrà a Shenzhen, a margine del summit dei leader dell'Asia-Pacific Economic Cooperation previsto per il 18 e 19 novembre.

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Il nuovo dialogo bilaterale sulla superintelligenza

Il nuovo dialogo bilaterale sulla superintelligenza, o SI, sarà avviato durante l'incontro di Shenzhen. Bessent ha usato il termine preferito dall'amministrazione Trump per descrivere la tecnologia di prossima generazione.

Secondo Bessent, il dialogo servirà a proteggersi dai rischi condivisi e a evitare un fraintendimento tra i due sistemi. Le delegazioni scambieranno inoltre buone pratiche per valutare e testare i modelli avanzati prima del loro rilascio, e per mantenere il giudizio umano al comando della tecnologia.

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Le due parti hanno già concordato di istituire un canale diretto per segnalarsi a vicenda gli incidenti gravi. Trump e Xi avevano approvato questo sistema di allerta durante il loro precedente incontro alla Casa Bianca, nel mese di settembre.

Le posizioni di Washington e i limiti del confronto

Bessent ha sostenuto che la gestione della superintelligenza richiede nuove forme di controllo del rischio. Ha anche affermato che i due Paesi devono dimostrare come conciliare le esigenze della competizione con le responsabilità della leadership globale.

Nello stesso intervento, Bessent ha ammesso che gli interessi di Washington e Pechino non coincideranno sempre, e che il loro approccio a ogni sfida non convergerà sempre. Trump, al momento dell'accordo sul sistema di allerta, aveva dichiarato di essere riluttante ad aggiungere nuove barriere di sicurezza, perché intendeva preservare la leadership statunitense.

Il discorso di Bessent non ha fatto alcun riferimento alla vicenda che coinvolge Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia. Il consiglio di amministrazione del produttore di chip per l'IA sta indagando su Huang dopo un articolo del New York Times che lo descrive come coinvolto in una relazione sentimentale con una imprenditrice, sospettata dai servizi di sicurezza statunitensi di essere una risorsa dell'intelligence cinese.

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Nvidia ha dichiarato che il proprio consiglio non ha motivi per ritenere che la sicurezza nazionale statunitense o i segreti aziendali siano stati compromessi. Huang si è impegnato a collaborare con la revisione interna, e ha detto ai dipendenti di essere stato infedele alla moglie, senza fornire dettagli sulla relazione.

Accordi commerciali e prossimi passi a Shenzhen

Bessent ha richiamato le iniziative commerciali concordate nei due precedenti vertici tra Trump e Xi. Tra queste c'è la creazione di un Board of Trade, incaricato di definire riduzioni reciproche dei dazi su 30 miliardi di dollari di beni non sensibili in ciascuna direzione, oltre agli acquisti cinesi di prodotti agricoli statunitensi.

Un Board of Investment dalla struttura simile offrirà un forum organizzato per discutere l'accesso al mercato cinese per le aziende americane e una maggiore prevedibilità per le aziende cinesi. Bessent ha sottolineato che il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Cina resta una fonte di attrito.

Il segretario ha precisato che l'obiettivo di Washington è ridurre i rischi, non disaccoppiarsi, nei rapporti commerciali con Pechino. Nel suo discorso ha richiamato anche la prima spedizione commerciale americana verso la Cina nel 1784, quando il ginseng americano fu scambiato con tè, porcellana e seta cinesi. Ha concluso che il rapporto bilaterale dovrà reggersi sulla saggezza e sulla volontà di riconoscere quando lo scopo comune debba prevalere sugli interessi concorrenti.