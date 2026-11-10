Intelligenza artificiale: Claude Code espone oltre 100mila file su GitHub

Una falla di Claude Code, l'assistente AI di Anthropic, ha esposto online password e credenziali aziendali su GitHub, secondo Apiiro.

Una falla legata a Claude Code, l'assistente di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic per aiutare i programmatori, ha portato online un numero molto elevato di dati riservati. Secondo l'indagine condotta dagli esperti di sicurezza informatica di Apiiro, sono stati individuati oltre 100mila file pubblicati su GitHub, la piattaforma usata dagli sviluppatori per condividere progetti e programmi. Tra questi, più di mille contenevano password e credenziali riservate.

Il problema riguarda dati privati e codici di accesso aziendali che, a causa di un errore nella gestione delle autorizzazioni, sono finiti in rete senza alcuna protezione. Anthropic è al lavoro per risolvere la vulnerabilità, mentre gli sviluppatori hanno fatto sapere di essere impegnati a prevenire il ripetersi del problema.

Also read Tumori al cervello, scoperta la «mappa» del glioblastoma: l'intelligenza artificiale svela come cresce

Come nasce la falla nelle autorizzazioni di Claude Code

La vulnerabilità nasce da una funzione che, in apparenza, sembra innocua: quella che consente agli utenti di autorizzare determinate operazioni senza dover confermare ogni volta. Claude Code, progettato per aiutare i programmatori ed eseguire attività in autonomia, salva queste preferenze in un file sul computer.

Il rischio emerge quando questo file viene trasferito su un altro dispositivo o utilizzato in una nuova configurazione. In questi casi, le impostazioni che dovrebbero impedire la pubblicazione dei dati possono non funzionare correttamente, lasciando esposte informazioni sensibili. È così che password, credenziali aziendali e codici di accesso possono finire su GitHub.

Advertisement

Un ulteriore elemento rende la situazione particolarmente delicata. Eliminare il file originale non garantisce che i dati già pubblicati scompaiano dalla rete, quindi l'intervento sulla singola copia non basta a far sparire le informazioni già diffuse.

Le posizioni di Anthropic e di Apiiro

Anthropic è stata informata della vulnerabilità e, secondo quanto riportato, gli sviluppatori della società stanno lavorando per correggere il problema. Il dettaglio sulla gestione delle autorizzazioni resta al centro dell'attenzione di chi segue il caso.

Apiiro, la società di sicurezza informatica che ha individuato la falla, ha quantificato la portata del problema indicando oltre 100mila file online e più di mille casi con informazioni sensibili esposte. I dati forniti dall'indagine offrono una misura concreta della dimensione dell'esposizione, anche se la responsabilità della correzione tecnica resta in capo agli sviluppatori di Anthropic.

Rischi per le aziende e per gli utenti di Claude Code

Per le aziende che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale capaci di operare autonomamente, il caso mostra come un errore di configurazione possa trasformare credenziali interne in informazioni accessibili a chiunque. Le password e i codici aziendali pubblicati su GitHub potrebbero essere consultati senza alcuna barriera di accesso.

Advertisement

La vicenda riaccende quindi l'attenzione sui rischi legati all'uso di strumenti di intelligenza artificiale che gestiscono informazioni riservate. Al momento, le fonti disponibili indicano che Anthropic sta lavorando alla soluzione, e che la correzione dovrà riguardare sia il funzionamento delle impostazioni sia la gestione dei file già trasferiti tra dispositivi.