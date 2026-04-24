Intelligenza Artificiale e Aumento del Carico di Lavoro: Uno Studio Inatteso

Una ricerca dell'Università della California Berkeley rivela che l'uso di strumenti AI come ChatGPT può paradossalmente aumentare il tempo dedicato al lavoro e influire sul benessere dei dipendenti.

Uno studio condotto da ricercatrici dell'Università della California Berkeley in un'azienda tecnologica californiana con circa 200 dipendenti, tra aprile e dicembre 2025, ha rivelato un impatto inatteso dell'intelligenza artificiale generativa sul mondo del lavoro.

La ricerca, ancora in corso, ha evidenziato come l'adozione di strumenti AI come chatbot, pur semplificando e accelerando alcuni compiti, abbia paradossalmente aumentato il tempo dedicato al lavoro da parte dei dipendenti, spesso senza che questi ne fossero consapevoli. Questo incremento di carico di lavoro ha avuto ripercussioni sul loro benessere psicofisico. Lo studio ha osservato un cambiamento nelle routine aziendali, ma non una riduzione della fatica.

I dipendenti hanno lavorato a un ritmo più sostenuto, assumendosi più responsabilità e dedicando più ore al lavoro rispetto a prima dell'introduzione dell'AI. Questo non è stato imposto dall'azienda, che si è limitata a fornire abbonamenti a strumenti AI commerciali (B2C) come ChatGPT o Gemini, ma è stato una scelta autonoma dei dipendenti, attratti dalla facilità e dalla gratificazione intrinseca offerta dall'AI.

In particolare, si è riscontrato che i dipendenti, prevalentemente ingegneri informatici, tendevano ad assumersi compiti precedentemente svolti da altri, esternalizzati o che avrebbero richiesto nuove assunzioni. Ad esempio, i product manager hanno iniziato a scrivere codice, mentre gli ingegneri dedicavano più tempo alla revisione e correzione del codice generato dall'AI, oltre a formare i colleghi sul suo utilizzo.

L'AI ha promosso una maggiore autonomia, ma spesso questo lavoro aggiuntivo non è stato riconosciuto come un ampliamento delle mansioni, ma percepito come un semplice esperimento con la nuova tecnologia. Questo fenomeno, in cui l'utilizzo di tecnologie digitali rivolte ai consumatori non viene percepito come lavoro, è noto, e le aziende che le offrono richiedono ai consumatori un 'lavoro invisibile' in cambio del basso costo o della gratuità del servizio.

L'aspetto nuovo emerso dallo studio è il 'lavoro indotto', ovvero la modifica delle attività lavorative richieste ai dipendenti a seguito dell'adozione di strumenti AI, anche quando il loro utilizzo non è esplicitamente richiesto. Un'ulteriore tendenza osservata è la sfumatura dei confini tra lavoro e vita privata. I dipendenti hanno utilizzato gli strumenti AI durante le pause pranzo, le riunioni o in altri momenti liberi, dando istruzioni ai chatbot e continuando a lavorare su altre attività in attesa delle risposte.

Questo ha portato a giornate lavorative più lunghe, alla riduzione delle pause spontanee e a un aumento delle attività svolte in parallelo. I dipendenti non hanno percepito pienamente questo cambiamento, ma l'utilizzo dell'AI ha contribuito a un aumento del carico di lavoro complessivo e a una diminuzione del tempo dedicato al riposo e alla vita privata.

Lo studio sottolinea come l'introduzione dell'AI, sebbene promettente in termini di efficienza, possa avere conseguenze inattese sul benessere dei lavoratori e sulla loro percezione del tempo di lavoro





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Intelligenza Artificiale AI Lavoro Produttività Benessere Chatgpt Automazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Intelligenza artificiale, l'eccellenza della Sapienza: il nuovo primato (europeo) dell'universitàLa Sapienza di Roma raccoglie un nuovo primato, stavolta europeo. Solo un mese fa...

Read more »

Sapienza, un acceleratore per l’economia di Roma e del sistema PaeseLa presenza de La Sapienza nelle nuove Accademie Ue su intelligenza artificiale, tecnologie...

Read more »

Diverso valore aggiunto e nuove professionalità, ecco come non farsi 'rubare' il lavoro dall'intelligenza artificialeIntervista ad Alessandro Agostini, fondatore di AvantGrade.com, in occasione dell'uscita del suo libro 'Essere la risposta'

Read more »

L’Intelligenza Artificiale è in grado di fare delle diagnosi mediche?Falso, perché i modelli presentano molti limiti, il che li rende non ancora pienamente affidabili. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices (ANSA)

Read more »

Cataratta, arriva il super laser guidato dall'AI per rimuoverla: ecco come funzionaL’intelligenza artificiale diventa la guida “intelligente” del femtolaser,...

Read more »

«L’IA entra negli ospedali». Negli Usa arriva ChatGpt for Clinicians (e i medici non possono farne a meno)Prosegue la diffusione dell’intelligenza artificiale nel mondo della sanità, con...

Read more »