L'esperta Chiara Gius dell'Università di Bologna spiega come l'IA sia invisibile nella vita dei minori e perché l'educazione digitale è fondamentale per proteggerli.

L' intelligenza artificiale è un presenza costante e invisibile nella vita quotidiana dei bambini, inserendosi silenziosamente in oggetti di uso comune come assistenti vocali, algoritmi di streaming musicale e persino giocattoli connessi. Secondo l'analisi della ricercatrice Chiara Gius, ospite presso il festival L'Eredità delle Donne in programma dal 20 al 25 novembre, il divieto totale di queste tecnologie risulta inefficace perché la loro natura discreta le rende difficili da individuare per i più piccoli.

L'invisibilità dell'IA nella vita quotidiana

La tecnologia è progettata per scomparire nel contesto delle azioni quotidiane, rendendo difficile per adulti e minori rendersi conto del suo impatto immediato sulle interazioni sociali. Chiara Gius, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, evidenzia come l'IA regola già oggi programmi di ascolto musicale su piattaforme come Spotify, raccogliendo dati per profilare gli interessi e indirizzare i consumi verso specifici contenuti.

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Questa integrazione trasversale avviene anche durante ricerche basilari su motori di ricerca come Google, dove gli algoritmi propongono risposte coerenti ma anche nuove richieste di informazione. La difficoltà principale risiede nel fatto che i confini tra oggetto inanimato e entità personale sono completamente assenti nella percezione infantile, rendendo complesso distinguere tra una risposta umana e una generata da algoritmi.

La personalizzazione delle interazioni digitali

La ricerca di Chiara Gius si concentra sulle rappresentazioni sociali della cyber violenza contro donne e ragazze, coordinando a livello nazionale il progetto PRIN. L'esperta sottolinea come i chatbot offrano un anonimato percepito e una postura non giudicante, creando un interlocutore ideale che risponde a qualsiasi ora e dà sempre ragione all'utente. Questa dinamica è particolarmente delicata quando coinvolge ragazzi con fragilità emotive o curiosità intime, poiché la macchina non pone limiti alla ricerca di validazione immediata.

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Un episodio emblematico riporta come un bambino di quattro anni abbia presentato un assistente vocale Alexa come sorella a un altro dispositivo Google, dimostrando la naturale tendenza a antropomorfizzare le voci che interagiscono con loro. Quando si passa dai semplici assistenti vocali ai chatbot generativi, la relazione diventa più complessa poiché l'interlocutore digitale è composto esclusivamente da numeri e stringhe di codice, privo di empatia reale pur simulando una conversazione fluida.

Il mito dell'oggettività tecnologica

Un secondo equivoco comune tra genitori e ragazzi è la credenza che le macchine siano intrinsecamente oggettive e giuste. Chiara Gius chiarisce che la tecnologia non è mai neutrale, poiché viene costruita su dati raccolti da un mondo reale caratterizzato da disuguaglianze stratificate. Queste disuguaglianze possono riguardare il genere, l'appartenenza etnica o il background migratorio, influenzando inevitabilmente le risposte e le raccomandazioni fornite dagli algoritmi.

Gli stessi grandi colossi tecnologici stanno intervenendo inserendo filtri per indirizzare le richieste di aiuto verso un supporto umano reale, riconoscendo i rischi associati a interazioni puramente algoritmiche. L'approccio suggerito dall'esperta non è quindi la proibizione, ma l'educazione a comprendere il funzionamento di queste tecnologie e la progettazione di piattaforme più sicure che tengano conto delle vulnerabilità specifiche dei minori nell'ecosistema digitale contemporaneo.