Intelligenza Artificiale e Medicina Preventiva: Il Futuro della Salute Umana

Un nuovo modello di Intelligenza Artificiale promette di rivoluzionare la medicina preventiva, prevedendo il rischio di malattie e personalizzando i trattamenti. Inoltre, l'Italia si prepara ad ospitare l'America's Cup e Coca-Cola Hbc Italia festeggia i 50 anni di successo.

Stimare l'evoluzione della salute umana , prevedere il rischio di sviluppare oltre 1.000 malattie differenti e rispondere alla domanda cruciale su quali patologie potrebbero manifestarsi nei prossimi due decenni: questa è la promessa del nuovo modello di Intelligenza Artificiale (IA) sviluppato utilizzando i dati del Regno Unito Biobank, un vasto database biomedico britannico.

Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, mira a gettare le basi per trattamenti sempre più personalizzati e a favorire una medicina preventiva proattiva, capace di anticipare l'insorgenza dei problemi di salute. I ricercatori, tra cui quelli dell'istituto UK Biobank e Moritz Gerstung del Dkfz e Embl, spiegano che il loro modello di IA è in grado di apprendere schemi complessi dai dati sanitari, permettendo di prevedere gli esiti futuri di salute. L'obiettivo è offrire un modo per esplorare scenari basati sulla storia clinica individuale e su altri fattori chiave, sottolineando che si tratta di stime dei potenziali rischi piuttosto che di certezze assolute.\Il modello di IA, denominato Delphi-2M, si basa su algoritmi simili a quelli dei grandi modelli linguistici (LLM) come ChatGPT. Analogamente a come questi ultimi apprendono la struttura delle frasi, Delphi-2M impara la 'grammatica' dei dati sanitari per ricostruire la storia clinica di un paziente, rappresentandola come una sequenza di eventi che includono diagnosi e fattori legati allo stile di vita. La capacità predittiva del modello si basa sull'ordine temporale con cui tali eventi si verificano e sul tempo trascorso tra di essi. Sperimentato sui dati di 1,9 milioni di pazienti provenienti dal Registro nazionale danese, Delphi-2M ha dimostrato buone performance per patologie con andamenti chiari e costanti, come il diabete, mentre ha mostrato limiti per disturbi più complessi, come quelli mentali e le complicazioni legate alla gravidanza. È importante notare che i dati utilizzati per l'addestramento provengono principalmente da individui tra i 40 e i 60 anni, con una sottorappresentazione dei disturbi dell'infanzia e di alcuni gruppi etnici. Nonostante queste limitazioni, il modello potrebbe essere già utile nella ricerca scientifica, per esempio, aiutando a comprendere meglio come le malattie si sviluppano e progrediscono nel tempo, o come lo stile di vita e le patologie pregresse influenzino la salute a lungo termine. Gerstung sostiene che questo rappresenta l'inizio di un nuovo modo di comprendere la salute umana e la progressione delle malattie, con il potenziale per personalizzare l'assistenza sanitaria e anticipare le esigenze su larga scala.\In un contesto differente, l'arrivo in Italia dell'America's Cup nel 2027, che si terrà a Napoli, è stato accolto con entusiasmo. Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione, ha sottolineato l'importanza internazionale del nostro paese in occasione della firma di un protocollo d'intesa tra Confindustria Nautica e America's Cup Event durante il Salone Nautico di Genova. Il ministro ha evidenziato come l'Italia stia diventando un punto di riferimento internazionale nel settore nautico, sottolineando l'eccellenza italiana rappresentata dal Salone, il terzo più grande al mondo per dimensioni e importanza. L'evento, oltre a portare prestigio al settore, contribuirà significativamente al Prodotto Interno Lordo nazionale. In aggiunta, Coca-Cola Hbc Italia ha celebrato i 50 anni di crescita e innovazione dello stabilimento di Nogara, il più grande sito produttivo in Italia e il primo in Europa per capacità produttiva, consolidando la sua presenza nel mercato italiano





