Intelligenza artificiale e nuove paradigmi di ricerca: Google introduce Gemini a sostegno dei suoi algoritmi per cercare ogni informazione che desideri

Un quarto di secolo di routine ci ha abituati al motorino del motore di ricerca di Google, ma ora la società di Mountain View tenta di rivoluzionare il nostro approccio alle ricerche attraverso i nuovi sistemihelper l'Intelligenza Artificiale Gemini. Tra i vantaggi di Gemini, c'è il drag&drop che permette di trascinare negli agenti AI immagini, video e documenti, ed è possibile porre domande semi-formali per la ricerca generativa e con la gestione automatica di documenti complessi.

Il nostro rapporto con il motore di ricerca di Google si è dimostrato consolidato per ben un quarto di secolo, mediante una routine semplice e immediata come quella di digitare una o più parole nella barra bianca e premere invio per attendere i risultati.

Tuttavia, l'avvento di assistenti virtuali e intelligenza artificiale genera un nuovo ecosistema basato su ricerche a zero clic. Gemini, l'AI di Google integrato nella barra di ricerca, raccoglie dati a cui fornisce risposte immediate e personalizzate in base alle parole enterate.

Questo nuovo approccio minaccia i publisher, siti d'informazione e blog di quanto mai, poiché Gemini potrebbe disincentivare gli utenti a cliccare sui link originali per quanto in evidenza nella barra laterale del nuovo layout di ricerca, generando un crollo verticale del traffico e dei ricavi in lungo termine. Google ha rassicurato i proprietari di siti e network informativi che le ricerche a zero clic non uccideranno il web, ma esigono da parte degli utenti una maggiore comprensione e consapevolezza del nuovo approccio utilizzato nell'ecosistema





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