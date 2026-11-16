Intelligenza Artificiale e Pensiero Critico: La Sfida Etica all'Università di Verona

L'Omi a Verona analizza l'impatto dell'AI sul lavoro e l'etica. Il dibattito sottolinea la necessità di competenze critiche e welfare per gestire la transizione digitale europea.

La crisi economica e i radicali cambiamenti geopolitici e tecnologici stanno trasformando il panorama attuale in un momento di opportunità, ma anche di difficoltà che richiedono decisioni critiche. Il termine crisi deriva dal greco antico, indicando separazione e giudizio, e invita a riflettere sui criteri da seguire di fronte alla diffusione dell' Intelligenza Artificiale. Questa tecnologia impatta la vita quotidiana, la ricerca scientifica e l'organizzazione del lavoro, richiedendo scelte consapevoli per evitare precipitazioni sociali ed economiche.

Deciso dalla Cerimonia Omi a Verona

Il dibattito su L'Impresa Sapiens - Cultura d'impresa e Intelligenza Artificiale: radici industriali e nuove frontiere digitali si è tenuto nei giorni scorsi all'università di Verona. L'evento è stato organizzato dall'Omi, l'Osservatorio sulle monografie d'impresa, che ha radunato esperti per analizzare il fenomeno. I punti di convergenza degli interventi hanno evidenziato il rifiuto della divisione schematica tra apocalittici e integrati. Si è sottolineata la necessità di sviluppare una coscienza critica diffusa per governare le evoluzioni tecnologiche, tenendo conto del principio della centralità della persona umana.

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Etica Europea e Ruolo di Papa Leone XIV

Una delle riflessioni più lucide sul tema proviene da Papa Leone XIV e dalla sua opera Magnifica humanitas. La sfida dell'IA non può essere ristretta ai confini nazionali, ma deve inquadrarsi in una cornice europea. Questa cornice deve unire regole di governance e investimenti pubblici e privati high tech, con stimoli fiscali adeguati. L'obiettivo è costruire un'IA che abbia come basi i valori e i linguaggi dell'Europa, garantendo risposte etiche, sociali e giuridiche adeguate. Tale approccio rifiuta sia la paura delle novità tecnologiche, sia la loro accettazione entusiastica e acritica.

Impatto sul Welfare e Reskilling Professionale

È necessario un impegno politico su una nuova dimensione del Welfare per affrontare i problemi posti dai radicali cambiamenti nel mondo del lavoro. Come in tutte le innovazioni tecnologiche storiche, vecchie capacità professionali vengono distrutte, mentre nuove competenze trovano spazio. È probabile che i nuovi posti di lavoro creati dalle applicazioni dell'IA saranno maggiori di quelli cancellati. Tuttavia, buona parte delle opportunità non riguarderà tutte le stesse persone in uscita, richiedendo sistemi di welfare creativi. La formazione di nuove competenze, detta reskilling, è fondamentale insieme alla revisione della struttura dei redditi e della loro distribuzione.

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Knowledge vs Competenze secondo Telmo Pievani

Le innovazioni devono essere socialmente accettabili per essere digerite, altrimenti si creano ricadute negative sulla società, l'economia e la democrazia. Il cardine di questo processo è la conoscenza, intesa come imparare a imparare, un concetto trattato dal filosofo Telmo Pievani. Nel suo ultimo libro, Sei storie di buona ignoranza, pubblicato da Raffaello Cortina Editore, definisce la consapevolezza di non sapere come la via per saperne di più. Questa conoscenza differisce dalle competenze, che si usurano con le tecnologie, poiché rappresenta pensiero critico e capacità di mettere in discussione i saperi.

Investimenti Formativi e Certificazione PwC

Questa esigenza di giudizio critico è riconosciuta anche dalle multinazionali della consulenza, come PwC. L'azienda si prepara a spendere oltre un milione di dollari per insegnare a 85mila dipendenti come formare il giudizio critico verso i prodotti dell'IA. Al termine di una serie di corsi universitari, verrà messo a disposizione un Critical Thinking & Judgement Certificate. Questo certificato insegnerà a verificare, sviluppare e mettere alla prova i risultati delle ricerche sui vari strumenti di intelligenza artificiale, come riportato dal Corriere della Sera il 12 novembre.