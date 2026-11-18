Gli esperti svedesi Åsa Wikforss e Torkel Klingberg spiegano nel nuovo libro Feltrinelli i rischi dell'uso di ChatGpt nei ragazzi e i benefici dello studio per il cervello.

Lo sviluppo accelerato dell'intelligenza artificiale sta ponendo interrogativi cruciali sul futuro dell'apprendimento umano e sul ruolo delle istituzioni educative. Due figure di spicco del mondo accademico svedese, Åsa Wikforss, professoressa di Filosofia teoretica all'Università di Stoccolma, e Torkel Klingberg, professore di Neuroscienze cognitive al Karolinska Institutet, hanno pubblicato un libro di circa cento pagine edito in Italia da Feltrinelli. Entrambi fanno parte delle assemblee che assegnano i Nobel, rispettivamente per la Letteratura e per la Medicina, e sostengono che, nonostante la velocità con cui l'IA fornisce risposte, l'approfondimento della conoscenza umana rimane indispensabile.

Il rischio dell'uso esclusivo di ChatGpt nei ragazzi

Åsa Wikforss e Torkel Klingberg iniziano la loro analisi con un esperimento mentale che coinvolge una classe di bambini di sei anni. Gli autori dividono i partecipanti in due gruppi distinti: uno continua la frequenza scolastica ordinaria, mentre l'altro riceve un telefono cellulare con l'ultima versione di ChatGpt installata, utilizzandola al posto delle lezioni tradizionali. Secondo la ricerca condotta dai due esperti, i minori che si affidano esclusivamente a questo chatbot otterranno risultati inferiori nei test standardizzati.

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Questa dipendenza tecnologica comporta non solo una comprensione frammentaria del mondo circostante, ma anche una potenziale riduzione della memoria a lungo termine. I ricercatori prevedono che tali studenti mostreranno probabilmente un quoziente intellettivo inferiore rispetto ai loro coetanei che non adottano scorciatoie digitali. L'esperimento sottolinea come la delega totale del ragionamento alle macchine rappresenti un rischio concreto per lo sviluppo cognitivo giovanile.

Lo studio come allenamento per la materia grigia

Conquistare la conoscenza attraverso lo studio diretto richiede sforzo ed è diverso dall'ottenere informazioni con una semplice domanda. Il testo paragona questo processo all'andare al lavoro in bicicletta o a piedi invece che in auto: la via più lenta permette di fare esercizio fisico e di respirare aria fresca, migliorando la salute complessiva. Analogamente, scrivere un testo o leggere un libro rappresenta un'attività che allena la mente, contrariamente alla rapidità sterile dell'accesso diretto ai dati.

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Non siamo mai stati circondati da una quantità di informazioni così elevata, trovandoci dentro una gigantesca biblioteca di Babele. Tuttavia, senza un catalogo o una guida, questa mole di dati non è di alcuna utilità pratica. La quantità di informazioni in sé non costituisce un antidoto contro l'ignoranza, anzi, la nostra ansia di ottenere risposte immediate ci porta a dimenticare che la competenza fondamentale consiste nel formulare le domande giuste.

Imparare e memorizzare per stimolare la creatività

Lo studio rappresenta un valore intrinseco e non solo uno strumento per raggiungere obiettivi esterni. Il metodo di studio intenso di Giacomo Leopardi nella biblioteca del padre a Recanati ne è un esempio storico celebre. Non smettere mai di proporre nuove sfide al cervello, a qualsiasi età, è essenziale per mantenere la vitalità intellettuale. Anche Italo Calvino, quando gli furono richieste tre chiavi per gli anni duemila, consigliò di imparare molte poesie a memoria durante l'infanzia, la giovinezza e la vecchiaia.

Le poesie memorizzate offrono compagnia mentale quando vengono ripete interiormente. Una delle teorie dominanti sulle neuroscienze spiega che i nuovi ricordi si formano rafforzando le connessioni tra le cellule nervose già esistenti. Se deleghiamo ogni compito alle macchine, il nostro cervello corre il rischio di atrofizzarsi. Rispondere alla domanda sul perché studiare è semplice: questa pratica rende più intelligenti.

La creatività si basa su basi solide e conoscenza

Spesso si presenta l'interesse per la ricerca creativa come qualcosa di opposto alla memorizzazione, ma i due autori svedesi dimostrano che è il contrario. Stephen King consiglia ai futuri romanzieri di leggere il maggior numero possibile di libri prima di scrivere. Gli scienziati erigono le proprie ipotesi su conoscenze pregresse validate, mentre Pablo Picasso, pur inventando nuovi stili pittorici, aveva studiato approfonditamente la storia dell'arte.

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La creatività somiglia ai processi onirici: prendiamo frammenti della nostra memoria, li combiniamo e li associamo in modi nuovi per generare idee originali. Il sapere del non sapere, concetto richiamato da Piergiorgio Pievani, è ciò che ci spinge a dipanare gli enigmi complessi. Il passato dell'umanità è in larga parte da decifrare e il mistero si intensifica quando esaminiamo il nostro Dna o le reti neurali. Riconoscere le porzioni di mondo sfuggenti è il primo passo per coltivare la curiosità e liberarsi dai pregiudizi.

Attraversiamo un'epoca caratterizzata da quella che Pievani definisce ignoranza fraudolenta e ostentata. Un esempio noto è la dichiarazione di un responsabile della salute degli Stati Uniti, che sosteneva l'impossibilità di dimostrare con certezza l'assenza di connessioni tra vaccini e autismo. Tale posizione ha mantenuto in vita un'ipotesi non provata, portando alla richiesta di finanziare ulteriori ricerche su presunti legami inesistenti. Questo caso evidenzia quanto sia cruciale distinguere tra dubbio legittimo e negazionismo, rafforzando la necessità di un'educazione critica solida contro le false certezze.