Intelligenza artificiale e Terzo settore: una doppia sfida culturale e organizzativa

L'AI generativa e relazionale rappresenta una rivoluzione antropologica per il Terzo settore, che deve affrontare sfide culturali e organizzative per orientare la tecnologia verso il bene comune, liberando tempo umano per relazioni e prossimità.

A che punto è la relazione tra intelligenza artificiale e Terzo settore? Possiamo far sì che l'intelligenza artificiale generativa lo sia nel senso che piace a noi?

Per farlo dobbiamo accettare una doppia sfida, culturale e organizzativa. La sfida culturale sta nel capire che l'intelligenza artificiale generativa e relazionale è non solo una tecnologia, ma prima di tutto una rivoluzione antropologica: per la prima volta una tecnologia non solo si appropria di prerogative esclusive di noi sapiens come il pensiero, il linguaggio, la produzione di contenuti, ma è costruita in un modo che supera le nostre capacità relazionali e rende più comodo aver a che fare col chatbot invece che con gli esseri umani.

Questo punto interpella in particolare noi del Terzo settore, perché l'ascolto della persona, la sua libertà dal bisogno anche relazionale sono gli esiti cui mira la nostra azione e che trovano nell'empatia artificiale dell'AI una formidabile concorrente. In secondo luogo, l'adozione ponderata dell'AI impone di rielaborare i processi organizzativi, di ascoltare le persone che fanno parte delle nostre organizzazioni e solo dopo questo formarle adeguatamente.

Questo vale anche per il profit e per la pubblica amministrazione: il punto è capire che l'intelligenza artificiale generativa e relazionale non è solamente un modo per fare le cose più velocemente. Usare l'AI è una occasione per ridisegnare i processi, chiarire i ruoli, rafforzare la cultura organizzativa, ripensare come lavoriamo, come collaboriamo, come generiamo impatto, ridefinire i flussi: documentazione, comunicazione, governance, formazione, raccolta fondi. Intendiamoci.

So bene per esperienza diretta con la nostra Fondazione Pensiero Solido che tutto questo si scontra con tre limiti: carenza di visione della leadership, mancanza di tempo e di risorse economiche. Anche dove la leadership comprende le ragioni del cambiamento, ci si scontra con la necessità quotidiana di garantire prestazioni e servizi che non possono essere interrotti per ricominciare tutto da capo, adoperando davvero utilmente l'intelligenza artificiale generativa.

È tutto comprensibile, però ciò non toglie il fatto che la trasformazione tecnologica sia un'occasione per una presa di coscienza e per un'evoluzione dell'organizzazione, dei modelli di lavoro e delle competenze. Come fare? Il primo punto è guardarsi attorno e cogliere le opportunità di formazione e di approfondimento. La buona notizia è che non siamo soli.

In Italia esistono già percorsi che aiutano il Terzo settore a fare questo salto. Care-Teachers, programma di Fondazione Italiana Accenture con Develhope e il sostegno del Fondo per la Repubblica Digitale, rafforza le competenze digitali degli operatori del terzo settore. Good Loop, iniziativa di Cariplo Factory con Fondazione Cariplo, Fondazione Triulza, Microsoft e il Fondo per la Repubblica Digitale, accompagna le organizzazioni nell'adozione pratica dell'intelligenza artificiale.

AI for Social Change, promosso da TechSoup Global con Google e Secondo Welfare, porta alfabetizzazione AI in dieci Paesi tra Europa, Medio Oriente e Africa. Questi esempi ci dicono che la domanda non è se l'intelligenza artificiale cambierà il Terzo settore, ma come vogliamo che lo faccia. Possiamo subirla o trasformarla in un'occasione di bene. La vera questione è se sapremo orientare questo cambiamento in atto verso ciò che ci definisce: la qualità delle relazioni, la fiducia, la prossimità.

L'AI può rendere più efficienti i processi, ma il suo valore più grande è un altro: liberare tempo umano. Tempo per ascoltare, accompagnare, costruire legami. Il Terzo settore ha questa particolare responsabilità: dimostrare che la tecnologia non è un fine, ma uno strumento da usare per aumentare il benessere delle persone. Il futuro non sarà colpa dell'algoritmo, ma sarà come noi sceglieremo di usarli.

Serve una scelta consapevole, serve adottare la tecnologia per rafforzare la nostra missione per il bene comune. In linea con l'enciclica di papa Leone, il Terzo settore può dimostrare che l'AI non è un fine, ma uno strumento per dare più opportunità alle persone. Serve un'assunzione diffusa di responsabilità e un luogo dove farla accadere. Serve un incontro per capire cosa funziona, cosa no e come procedere insieme.

La prossima Milano Digital Week può essere il luogo giusto per fare un check-up nazionale dell'AI nel Terzo settore e aprire un cantiere permanente su Terzo settore e intelligenza artificiale





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Intelligenza Artificiale Terzo Settore Rivoluzione Antropologica Sfida Organizzativa Bene Comune

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'Intelligenza Artificiale nelle Imprese Italiane: Progressi e ScetticismoUn'analisi della Banca d'Italia rivela che l'adozione dell'IA nelle imprese italiane è ancora timida, con solo il 36% nei servizi. Nonostante progressi nell'analisi dei dati, permangono scetticismo e difficoltà di integrazione.

Read more »

Intelligenza artificiale: sfide e opportunità per le imprese italianeFabio Panetta e gli esperti dell'AI4I discutono l'impatto dell'AI sull'economia reale, le difficoltà delle PMI nell'integrarla e la necessità di investimenti in formazione e risorse. Viene evidenziata l'importanza di rendere accessibili le GPU e di sfruttare al meglio gli strumenti finanziari europei.

Read more »

Due saggi di Morin per affrontare l’intelligenza artificialeDue saggi di Edgar Morin, il filosofo della complessità, da leggere allorché ci sentiamo attaccati da un nemico esterno, l’intelligenza artificiale

Read more »

La corsa sfrenata per l'energia e l'intelligenza artificialeLa produzione dell'energia è il campo di battaglia che regola e consente la nostra vita, oggi più che mai. La contesa è durata oltre un secolo con una sorta di divisione degli schieramenti: l'elettrone per illuminare la via, la molecola per percorrerla.

Read more »